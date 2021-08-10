مات وحيدا .. العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته بالدقهلية

عثر أهالي إحدى المناطق بمحافظة الدقهلية،على جثة شخص مسن متعفنة داخل شقة سكنية بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، وتم نقلها لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق أمام موقف طناح بشارع الدراسات دائرة قسم ثان المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق السادس، بعقار مكون من 8 طوابق.

وتبين وجود جثمان محمد ح م 74 عاما - بالمعاش، ملقى على أرضية صالة الشقة، ويرتدي ملابسة كاملة، وسلامة الأبواب والنوافذ، ووجود كافة متعلقاته الشخصية بغرف النوم “هاتفه المحمول، ومبلغ ۲۲۰ جنيها”.

وبمناظرة الجثمان، تبين أنه في حالة تعفن، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال كريمة المتوفى مقيمة بذات المنطقة، أقررت بأن والدها يقيم بمفرده عقب وفاة والدتها، وأنها علمت من أحد سكان العقار بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، فحضرت واكتشفت وفاته.

وأضافت أن والدها يعاني من أمراض الشيخوخة والضغط والقلب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.