عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح المؤتمر الدولي الـ15 لقسم الكيمياء بـ كلية العلوم جامعة المنصورة|صور

المؤتمر الدولى لقسم
المؤتمر الدولى لقسم الكيمياء بعلوم المنصورة

انطلقت اليوم الاثنين بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية العلوم جامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الخامس عشر لقسم الكيمياء بعنوان " الكيمياء ودورها فى التنمية ".

 

المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإدارة الدكتور  أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة ٩-١٣ أغسطس الجارى بالمنصورة والغردقة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد أمين حمزة  رئيس الجامعة الأسبق ، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر ، الدكتور  أحمد المحمودى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور إيهاب عبداللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة  سحر مصطفى رئيس مجلس قسم الكيمياء ،  الدكتور علاء الشافعى مقرر المؤتمر ، عدد من أساتذة الكيمياء ورؤوساء القسم السابقين ، عدد من الباحثين فى مجال الكيمياء.


وأشار الدكتور  أشرف حافظ إلى أن كلية العلوم من اهم عوامل تميز جامعة المنصورة نظرا لمساهمة الباحثين المنتمين لها فى ٢٥٪ من  النشر الدولى للجامعة وأثنى على جهد  أعضاء هيئة التدريس والباحثين بقسم الكيمياء الذى يساهم فى ثلث النشر الدولى لكلية العلوم وطالب باستغلال الإمكانيات الموجودة بالقسم فى تطوير البحث العلمى والارتقاء بتصنيف الجامعة عالميا.

ونوه الدكتور  أسامة العيان بأن هذا المؤتمر بعقد بشكل دورى كل عامين منذ إقامة المؤتمر الأول عام ١٩٨٦مما يعكس أصالة هذا المؤتمر مضيفا أن هذا المؤتمر أقيم بشرم الشيخ منذ عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١٩ الذى شهد إقامة المؤتمر للمرة الأولى بالغردقة بمشاركة عدد من الخبراء العرب والأجانب مما ساهم فى الارتقاء بسمعة هذا المؤتمر مشيدا بثراء البحوث المقدمة للمؤتمر متمنيا خروجه بتوصيات تسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وذكرت الدكتورة  سحر مصطفى أن هذا المؤتمر يناقش الكيمياء بكافة تخصصاتها الحيوية والعضوية والتحليلية والفيزيائية وغير العضوية الحيوية بالإضافة إلى المواد الحيوية والنانو تكنولوجى وتطبيقاتهم فى العديد من المجالات مثل الأدوية والطب والبيئة والبيولوجيا.

وأشارت إلى أن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغ ١٠٥ بمشاركة باحثين من ١١ جامعة مصرية وجامعة الموصل بدولة العراق وجامعة كاليفورنيا نورث سيتى الامريكية.

وصرحت بأن هذا المؤتمر يتضمن ١٠ جلسات يتم خلالهم إلقاء ٣٥ محاضرة تتضمن عدة موضوعات أبرزها: العلاج الكيميائى للأورام وتقوية المناعة ، أسباب هشاشة العظام وطرق علاجها ، دور الكيمياء فى الصناعات البتروكيماوية (الحفز) وتوضيح أنواع الچينات وصناعة الأدوية والأسمدة وإزالة الملوثات ونوهت بعقد ورشة عمل على هامش هذا المؤتمر بعنوان " الترابط بين الصناعة والجامعة".

IMG-20210809-WA0030
IMG-20210809-WA0030
IMG-20210809-WA0031
IMG-20210809-WA0031
IMG-20210809-WA0026
IMG-20210809-WA0026
IMG-20210809-WA0027
IMG-20210809-WA0027
IMG-20210809-WA0028
IMG-20210809-WA0028
IMG-20210809-WA0029
IMG-20210809-WA0029
IMG-20210809-WA0025
IMG-20210809-WA0025
المؤتمر الدولى لقسم الكيمياء كلية العلوم جامعه المنصورة

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة تكشف تفاصيل جاهزية اختبارات الطلاب بتنسيق 2021 .. شاهد

ترشيحاتنا

لأكثر من150 دولة..الفلاحين : نتوقع زيادة الصادرات الزراعية خلال العام الحالى

تونس.. إغلاق إذاعة موالية للإخوان ومنع ناشط بالنهضة من السفر |تفاصيل

بـ كاتدرائية القديسين .. رئيس الأسقفية يفتتح مؤتمر مجلس الكنائس الأفريقية

توتر العلاقات السودانية - الإثيوبية .. ماذا بعد استدعاء الخرطوم سفيرها؟

الرئيس الإيراني لـ ماكرون: طهران جادة في الحفاظ على قوة الردع بالمنطقة

الاتحاد الأفريقى لكرة اليد يوافق على طلب تأجيل السوبر بين الزمالك والأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم فلكي.. قيمة عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ناديه الجديد

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

متى تنخفض أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تجيب.. فيديو

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة مائية على الطرق صباحا

تفاهات ولازم يتحاسبوا.. ميدو يفتح النار على مجلة الزمالك

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ