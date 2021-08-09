افتتاح المؤتمر الدولي الـ15 لقسم الكيمياء بـ كلية العلوم جامعة المنصورة|صور

انطلقت اليوم الاثنين بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية العلوم جامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الخامس عشر لقسم الكيمياء بعنوان " الكيمياء ودورها فى التنمية ".

المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإدارة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة ٩-١٣ أغسطس الجارى بالمنصورة والغردقة.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس الجامعة الأسبق ، الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر ، الدكتور أحمد المحمودى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور إيهاب عبداللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة سحر مصطفى رئيس مجلس قسم الكيمياء ، الدكتور علاء الشافعى مقرر المؤتمر ، عدد من أساتذة الكيمياء ورؤوساء القسم السابقين ، عدد من الباحثين فى مجال الكيمياء.



وأشار الدكتور أشرف حافظ إلى أن كلية العلوم من اهم عوامل تميز جامعة المنصورة نظرا لمساهمة الباحثين المنتمين لها فى ٢٥٪ من النشر الدولى للجامعة وأثنى على جهد أعضاء هيئة التدريس والباحثين بقسم الكيمياء الذى يساهم فى ثلث النشر الدولى لكلية العلوم وطالب باستغلال الإمكانيات الموجودة بالقسم فى تطوير البحث العلمى والارتقاء بتصنيف الجامعة عالميا.



ونوه الدكتور أسامة العيان بأن هذا المؤتمر بعقد بشكل دورى كل عامين منذ إقامة المؤتمر الأول عام ١٩٨٦مما يعكس أصالة هذا المؤتمر مضيفا أن هذا المؤتمر أقيم بشرم الشيخ منذ عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١٩ الذى شهد إقامة المؤتمر للمرة الأولى بالغردقة بمشاركة عدد من الخبراء العرب والأجانب مما ساهم فى الارتقاء بسمعة هذا المؤتمر مشيدا بثراء البحوث المقدمة للمؤتمر متمنيا خروجه بتوصيات تسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.



وذكرت الدكتورة سحر مصطفى أن هذا المؤتمر يناقش الكيمياء بكافة تخصصاتها الحيوية والعضوية والتحليلية والفيزيائية وغير العضوية الحيوية بالإضافة إلى المواد الحيوية والنانو تكنولوجى وتطبيقاتهم فى العديد من المجالات مثل الأدوية والطب والبيئة والبيولوجيا.



وأشارت إلى أن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغ ١٠٥ بمشاركة باحثين من ١١ جامعة مصرية وجامعة الموصل بدولة العراق وجامعة كاليفورنيا نورث سيتى الامريكية.



وصرحت بأن هذا المؤتمر يتضمن ١٠ جلسات يتم خلالهم إلقاء ٣٥ محاضرة تتضمن عدة موضوعات أبرزها: العلاج الكيميائى للأورام وتقوية المناعة ، أسباب هشاشة العظام وطرق علاجها ، دور الكيمياء فى الصناعات البتروكيماوية (الحفز) وتوضيح أنواع الچينات وصناعة الأدوية والأسمدة وإزالة الملوثات ونوهت بعقد ورشة عمل على هامش هذا المؤتمر بعنوان " الترابط بين الصناعة والجامعة".

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