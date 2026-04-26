إحالة بائع ورد القاهرة الجديدة لتهديده فتاتين بفيديوهات خادشية للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة بائع ورد إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاتين بإفشاء أمور خادشة للشرف

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة الشروق - محافظة القاهرة هدد المجنى عليهما محمود كتابياً عبر مواقع التواصل الإجتماعي - واتس اب بإفشاء أمور خادشة للشرف وكان تحديده مصحوباً بطلب مبالغ مالية نظير عدم الإفشاء بأن أرسل عدة رسائل نصية مضمونها صور مقاطع مصورة خاصة بالمجنى عليهما مصحوبة بعبارات بذيئة وهددهما بنشرها مصحوبة بطلب مبالغ مالية تصل لـ 600 ألف جنيه



كما إعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الأولي بأن استغل ثقة المجنى عليها حال محادثتها محادثة مصورة ثم تحصل على تلك المقاطع دون رضاها وتبع ذلك نقل تلك المقاطع الى هاتف وتمكن بإستخدام الوسائل التقنية - تقنية تصوير الشاشة المحمول فى إرتكاب الجرم



كما تعمد إزعاج المجنى عليها الثانية وكان ذلك بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات بأن أتى الأفعال الإجرامية محل الإتهام السابق

