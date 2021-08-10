العناية الإلهية تنقذ توأم من الغرق بمصيف جمصة السياحي

انقذت العناية الإلهية توأم من الغرق بمصيف جمصة في محافظه الدقهلية .

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهليه اخطارا اللواء ايهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز جمصة بإنقاذ شقيقين توأم من الغرق وهما محمد أحمد مصطفى التهامى وشقيقه يحيى ١٥ عاما طالب " توأم " ويقيمان قرية " الناصرية " دائرة مركز سمنود - غربية ٠٠ مصابان بحالة إعياء - إدعاء حادث غرق وتم تحويلهما آلى مستشفى بلقاس المركزى .



بإنتقــال الضباط والفحص وسؤال والـدتهما المقيمة بقرية " الناصرية " دائرة مركز سمنود - غربية

قررت بأنه أثناء قيام نجليها بالإستحمام بمياه بحر مصيف جمصة ، ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار ، وتم انقاذهما فى حينه بمعرفة الأهالى ونقلهما إلى المستشفى ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض النيابة العامة .

