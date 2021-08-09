الكبد المصري: 33 جراحة حقن شرياني مجانا لغير القادرين خلال يوليو

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد وفروعها ومستشفي الكبد المصري بشربين ، علي 4775 مريضا ، واجراء 560 حالة منظار ، وعمل 879 اشعه فيبروسكان ، واجراء 706 حاله اشعه موجات صوتيه ، وعمل 77 حاله اشعه X RAY واجراء 511 حاله اشعه مقطعيه مجانا لغير القادرين خلال شهر يوليو 2021 .

وأكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفي الكبد المصري بشربين إجراء 33 جراحة حقن شرياني لاورام الكبد و 55 عمليات جراحيه متنوعه بينهم 42 جراحة استئصال مراره بالمنظار و5 جراحات للسمنه المفرطه وجراحة استئصال ورم بالمعده و3 جراحات فتق و3 جراحات استئصال ورم بالكبد وجراحه استئصال زائدة دودية وجراحة شد بطن وتركيب شبكة.

وأضاف أنه تم إجراء 2996 تحليل طبي لعدد مريضا وتقديم تطعيم فيروس 1788 بي وتقديم علاج متنوع لعدد 893 مريضا من غير القادرين.

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، زار في وقت سابق مستشفى الكبد المصرى بشربين، حيث استقبله الدكتور جمال شيحة.

وتفقد المحافظ خلالها غرف الكشف والبالغ عددها 14 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة، كما أجرى جولة فى معامل التحاليل وأقسام الأشعة والصيدلية ومعهد الأبحاث الكبدية.

واستمع إلى شرح من الدكتور جمال شيحه والذي أكد أن المستشفى تستقبل يوميا ما يصل الى 1100 مريض وتصرف الادوية للمرضى المحتاجين والفقراء مدعومه من التبرعات ومشاركة القادرين.

ولفت شيحة إلى أن أجهزة التحاليل المتطورة مكنت المستشفى من استخراج نتائج التحاليل لنحو 10 آلاف مريض فى اليوم الثانى لأخذ العينات، مؤكدا الاستعداد الكامل للمستشفى للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (100 مليون صحة) للكشف على فيرس سى والامراض غير السارية.

ومن جانبه أشاد الدكتور كمال شاروبيم بالمستوى المتميز للمستشفى سواء من الناحية الانشائية والتجهيزات الطبية وقدم شاروبيم الشكر لجميع الاطباء والعاملين بالمستشفى على ادائهم رفيع المستوى وطلب من مدير المستشفى المشاركه الفعاله فى المبادرة خاصة لمواطنى المراكز الشمالية بالدقهلية.

كما تقرر عقد اجتماع مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بحضور مدير مستشفى الكبد لوضع الخطة التنفيذية والاجراءات الخاصة بمشاركة مستشفى الكبد المصرى في مبادرة القضاء على فيروس سى بالدقهلية.