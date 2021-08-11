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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسالة الفرح 8.. عظة البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استكمل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، تأملات رسالة الفرح في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي، وبدأ في الرسالة منذ سبعة أسابيع واليوم يكمل المحاضرة (٨) ودارت كلها حول الفرح. 


وقال تواضروس "إِذًا يَا إِخْوَتِي الأَحِبَّاءَ وَالْمُشْتَاقَ إِلَيْهِمْ، يَا سُرُورِي وَإِكْلِيلِي، اثْبُتُوا هكَذَا فِي الرَّبِّ أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ. أَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةَ وَأَطْلُبُ إِلَى سِنْتِيخِي أَنْ تَفْتَكِرَا فِكْرًا وَاحِدًا فِي الرَّبِّ. نَعَمْ أَسْأَلُكَ أَنْتَ أَيْضًا، يَا شَرِيكِي الْمُخْلِصَ، سَاعِدْ هَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ جَاهَدَتَا مَعِي فِي الإِنْجِيلِ، مَعَ أَكْلِيمَنْدُسَ أَيْضًا وَبَاقِي الْعَامِلِينَ مَعِي، الَّذِينَ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سِفْرِ الْحَيَاةِ. اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا. لِيَكُنْ حِلْمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ. اَلرَّبُّ قَرِيبٌ، لاَ تَهْتَمُّوا بِشَيْءٍ، بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ مَعَ الشُّكْرِ، لِتُعْلَمْ طِلْبَاتُكُمْ لَدَى اللهِ. وَسَلاَمُ اللهِ الَّذِي يَفُوقُ كُلَّ عَقْل، يَحْفَظُ قُلُوبَكُمْ وَأَفْكَارَكُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ. أَخِيرًا أَيُّهَا الإِخْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌ، كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلٌ، كُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ، كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرٌ، كُلُّ مَا هُوَ مُسِرٌّ، كُلُّ مَا صِيتُهُ حَسَنٌ، إِنْ كَانَتْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْحٌ، فَفِي هذِهِ افْتَكِرُوا. وَمَا تَعَلَّمْتُمُوهُ، وَتَسَلَّمْتُمُوهُ، وَسَمِعْتُمُوهُ، وَرَأَيْتُمُوهُ فِيَّ، فَهذَا افْعَلُوا، وَإِلهُ السَّلاَمِ يَكُونُ مَعَكُمْ". نعمة الله الآب فلتكون معنا آمين.

 

وأضاف :

١. كُلُّ مَا هُوَ حَقٌ: تمسك بالحق في يومك. 
٢. كُلُّ مَا هُوَ جَلِيل: اجعل سلوكك فيه وقار وحضورك يكون حضور إنسان فاضل في كل شيء.
٣. كُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ: ابعد عن الظلم واسلك باستقامة 
٤. كُلُّ مَا هُوَ طَاهِرٌ: تكون إنسانًا نقيًّا في فكرك وعينك وقلبك وقولك وعملك.
٥. كُلُّ مَا هُوَ مُسِرٌّ: تصنع كل شيء يفرح قلب الله والناس وتكون إنسانًا مبهجًا. 
٦. كُلُّ مَا صِيتُهُ حَسَنٌ، إِنْ كَانَتْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْحٌ: السيرة الطيبة العطرة وتجتهد أن تكتسب الفضيلة، وتشجع الآخرين. ونحن ننتظر نتائج الثانوية العامة تعلم أن تمدح وتشجع مهما كان المجموع. في حياتنا هناك مساحات من المدح والتشجيع الذي يُخرج الطاقة من الإنسان.


الختام: "وَمَا تَعَلَّمْتُمُوهُ، وَتَسَلَّمْتُمُوهُ، وَسَمِعْتُمُوهُ، وَرَأَيْتُمُوهُ فِيَّ، فَهذَا افْعَلُوا، وَإِلهُ السَّلاَمِ يَكُونُ مَعَكُمْ"
بولس الرسول يعلم أهل فيلبي ويقول لهم "وَمَا تَعَلَّمْتُمُوهُ، وَتَسَلَّمْتُمُوهُ، وَسَمِعْتُمُوهُ، وَرَأَيْتُمُوهُ فِيَّ، فَهذَا افْعَلُوا" وهذا هو ما نسميه "التقليد المقدس" الذي نعيشه وهو ما تسلمناه من جيل إلى جيل.

القديس بولس الرسول سجن رومية الخدام الأمناء الخادم التوتر والغضب البابا تواضروس الثاني

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