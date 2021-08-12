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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل أقراص البطاطس بحشوة البيتزا

طريقة عمل أقراص
طريقة عمل أقراص البطاطس بحشوة البيتزا

 أقراص البطاطس بحشوة البيتزا من الأطباق اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

 

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل أقراص البطاطس بحشوة البيتزا فيما يلي :

 

مقادير أقراص البطاطس بحشوة البيتزا


١كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

 ١ ملعقة كبيرة زبدة

 ١/٢ كوب حليب

- الحشوة

١/٣ كوب صلصة بيتزا 

٢ كوب مشروم فلفل أخضر

 ١بصل 

٢كوب سوسيس مقطع

 ٢ ملعقة صغيرة زعتر

 ١ كوب جبن موتزاريللا

 بهارات دجاج

 ١ ملعقة كبيرة 

زيت زيتون

- للوجه

بيض وبقسماط

زيت للقلي 

 


طريقة تحضير أقراص البطاطس بحشوة البيتزا


-لعمل الحشوة

 ثم يضاف السوسيس ويقلب جيدا مع الخليط ثم يضاف الفلفل الأخضر

 تضاف الصلصة والزعتر وقليل من الماء وتترك حتى تمتزج المكونات ثم تضاف الجبنة وتقلب الخلطة جيدا

 في وعاء آخر تذوب الزبدة وتسخن مع اللبن ويتبل بالملح والفلفل ثم يوضع خليط اللبن والزبدة مع البطاطس ويقلب جيدا

 تشكل البطاطس وتحشى بحشوة البيتزا ثم تغمس في البيض والبقسماط ثم تفرز

 ثم تقلى في الزيت الساخن حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم

 

 

أقراص البطاطس بحشوة البيتزا طريقة عمل أقراص البطاطس بحشوة البيتزا الشيف غادة التلى البيتزا طريقة تحضير أقراص البطاطس بحشوة البيتزا

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