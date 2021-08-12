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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يصغرها بـ 15 عاما.. موعد زواج نجوى كرم

نجوى كرم
نجوى كرم

تدخل الفنانة نجوى كرم عش الزوجية فى سبتمبر المقبل، وذلك حسب مقطع فيديو نشره الإعلامي ايلى باسيل الذى كشف أيضا عن هوية خطيبها. 

وقال ايلى باسيل، عبر موقع “لبنان 24”، إن خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، حيث يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وقررت نجوى كرم العيش فى لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب فى العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها فى لبنان. 

أغنية مغرومة 

تمكنت الفنانة نجوى كرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، بعد طرح أغنيتها الجديدة مغرومة 2 .

حققت أغنية مغرومة 2 للفنانة  نجوى كرم نسب مشاهدة عالية تخطت ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة .

أغنية مغرومة 2 من غناء نجوى كرم وكلمات وألحان: نبيل الخوري، وتوزيع: داني حلو.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح أحدث أغاني الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي تحمل اسم مغرومة 2، عبر أحد التطبيقات الإلكترونية مدفوعة الأجر.

يأتي ذلك بعدما نشر الملحن اللبناني ​نبيل الخوري​ فيديو من داخل تواجده بالاستديو في إشارة منه للعمل الذي يجمعه مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

وأشعل فيديو نبيل الخوري حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى كرم.

وتستمر نجوى كرم مع نبيل الخوري في حصد ثمار نجاح أحدث أعمالها وهي أغنية "معذور قلبي" آخر أعمالها التي لاقت نجاحاً بارزاً، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع : علي حسّون.

عيد الأب 

يذكر أن نجوى كرم هنّأت الجمهور بمناسبة عيد الأب بكلمات مؤثرة نشرتها على صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الاجتماعي، وأرفقته بمقطع فيديو أغنيتها "وكبرنا" التي تجمعها بـ"ديو" مع الكبير الراحل وديع الصافي، والتي تجسدّ بكلماتها معنى الأبوّة الحقيقية وأهميّة الأب في حياة أولاده.

وكتبت نجوى: "البَيّ مصدر قوّة ما بتتعوّض بحدا هو الحماية والأمان.. ينعاد على كل بَيّ عم يمارس دَوْرو صحّ على هالأرض".

نجوى كرم تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نجوى كرم تتخطى ربع مليون مشاهدة بـ مغرومة

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، وأكّدوا مدى تأثير الأغنية عليهم منذ طرحها حتّى الآن.

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