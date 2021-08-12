رفض دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة

قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية، برفض الدعوى رقم 285 سنة 2018 عمالية، والمرفوعة من سحر علي عبدالحميد راغب ضد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ورئيس مجلس إدارة جمعية صندوق العاملين بنادي سموحة، ووزير التضامن بصفته، والممثل الثانوني للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي طالبت فيها بتعويض على النحو التالي: 300 ألف من النادي لعدم عودتها للعمل، و100 ألف من صندوق العاملين بخلاف مكافأة نهاية الخدمة، و200 ألف جنيه من التأمينات الاجتماعية؛ وألزمت المحكمة المدعية بسداد المصروفات.

وقال حمدي يوسف، مدير الشئون القانونية بالنادي إن هذه القضية تأتي ضمن 25 قضية رفعتها السيدة المذكورة ضد النادي، قُضي برفض حوالي 23 قضية منهم.