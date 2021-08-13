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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 13 - 8 - 2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 13-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.


العملة             شراء                       بيع
دولار أمريكى  15.6373     15.7659
يورو             18.3128     18.4697
جنيــه إسترليـنى 21.6201  21.8042
دولار كنـدى    12.4799   12.5865
كرون دانمركى  2.4628   2.4835
كرون نرويجى 1.7517   1.7667
كرون ســويدى 1.7900   1.8054
فرنك سويسرى 16.9308  17.0774
100 ين يابانى 14.1246  14.2420
ريـــال سعـــودى 4.1695  4.2040
دينــار كويتى  51.8770  52.4393
درهم اماراتى  4.2567     4.2928
دولار اســـترالى 11.4715  11.5690
دينــار البحــرين 41.4639  41.9026
ريـــال عمـــانى 40.6121  40.9514
ريـــال قطــــرى 4.2936  4.3295
دينـار اردنـى  22.0616   22.2587
يوان صينى   2.4111       2.4311

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