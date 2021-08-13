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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل هناك علاقة بين اضطرابات النوم والإصابة بـ كورونا .. استشاري يكشف

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

شرح الدكتور جمال فرويز ، استشاري الطب النفسي ، العلاقة بين فيروس كورونا واضطرابات النوم المختلفة ، التي تحدث نتيجة متلازمة ما بعد الإصابة .

وأوضح الدكتور جمال فرويز ، خلال برنامج " هذا الصباح " ، والمذاذع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الاضطرابات التي تحدث للمرضى بسبب فيروس كورونا ، ليس لها علاقة مباشرة بالمرض ، ولكنها تحدث نتيجة للخوف النفسي من الإصابة .

وتابع " فرويز " أن الاضطرابات التي تحدث بسبب الإصابة بالفيروس ، تحدث بسبب الأمراض النفسية والخوف الشديد من الإصابة ، معقبا :" عندي مرضى اتصابوا وهما يتبعوا الإجراءات الاحترازية " .

ونصح : لو حد اتصاب أتعامل مع الموضوع بطريقة عادية ، وأتبع الإجراءات الاحترازية ، والبرتكول الصحي المصري .

وأكمل : الدولة بتعمل اللي عليها ، واحنا اللي علينا ناخد اللقاح ، ونتبع الإجراءات الاحترازية ، ودي مش أول أزمة صحية عالمية ، تواجه العالم . 

كورونا استشاري الطب النفسي اضطرابات النوم الدكتور جمال فرويز اخبار التوك شو

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