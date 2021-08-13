هل هناك علاقة بين اضطرابات النوم والإصابة بـ كورونا .. استشاري يكشف

شرح الدكتور جمال فرويز ، استشاري الطب النفسي ، العلاقة بين فيروس كورونا واضطرابات النوم المختلفة ، التي تحدث نتيجة متلازمة ما بعد الإصابة .

وأوضح الدكتور جمال فرويز ، خلال برنامج " هذا الصباح " ، والمذاذع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن الاضطرابات التي تحدث للمرضى بسبب فيروس كورونا ، ليس لها علاقة مباشرة بالمرض ، ولكنها تحدث نتيجة للخوف النفسي من الإصابة .

وتابع " فرويز " أن الاضطرابات التي تحدث بسبب الإصابة بالفيروس ، تحدث بسبب الأمراض النفسية والخوف الشديد من الإصابة ، معقبا :" عندي مرضى اتصابوا وهما يتبعوا الإجراءات الاحترازية " .

ونصح : لو حد اتصاب أتعامل مع الموضوع بطريقة عادية ، وأتبع الإجراءات الاحترازية ، والبرتكول الصحي المصري .

وأكمل : الدولة بتعمل اللي عليها ، واحنا اللي علينا ناخد اللقاح ، ونتبع الإجراءات الاحترازية ، ودي مش أول أزمة صحية عالمية ، تواجه العالم .