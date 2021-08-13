المنفيون في جزر الندم.. الجماعة الإرهابية انفردت بالسلطة ولم تسمع لأحد بعد ثورة يناير

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان المنفيون في جزر الندم، يضم تصريحات عدد من أعضاء ائتلاف شباب ثورة يناير.

قال على خفاجي امين شباب الجيزة بحزب الحرية والعدالة، انهم سقطوا فى كل غلطة بحذافيرها، مضيفا بأن جماعة الاخوان الإرهابية انفردت بالسلطة ولم تسمع لأحد إلا لأنفسهم.

ووجه أسامة جاويش المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة المنحل فى دمياط لنجليه نور الدين وعمر قائلا:" أنا كل اللى بتمناه فى حيااتي أنه لما تكبروا متقولش الراجل عمل فينا كده ليه".

وقال وليد عبد الرؤوف عضو ائتلاف شباب الثورة، انه أحيانا يساوره الشك بان ما فعلوه ليس صحيحا، وان الثورة ليست فى وقتها واننا لسنا مستعدين لها، ولو عاد الزمن لتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها لا يعلم ماذا سوف كان يحدث.

وأضاف انه يوم 11 فبراير يوم تنحي الرئيس مبارك عن الحكم لا احد كان يتوقع ذلك بمغادرته للحكم وانهم لم يفكروا فى ماذل بعد تنحي مبارك عن الحكم وذلك خطا كبير سقطوا فيه، وقبل الثورة كانوا يقرأون التاريخ وعند كتابة التاريخ بالثورة نسوا ما تعلموه كله.

واكد ان الجميع كان هدفه مغادرة مبارك ثم بعد ذلك التحدث الا انه بعد تنحيه لم يتحدثوا واتخانقوا.

وقال اسلام لطفى رئيس شبكة التليفزيون العربي، انه خلال كتابتهم مطالب الشعب وجدوا ان الجماهير تهتف وتطالب باسقاط النظام، وقاموا بتغيير الخطاب وكتابة ما يقولها الشعب باسقاط النظام مضيفا بانه يوجد لديه مزيج من التحسر والندم على ذلك .