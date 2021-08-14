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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قنبلة عالمية .. ريال مدريد يدرس الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يدرس رحيل الفريق عن مسابقة الدوري الإسباني، واللعب في الدوري الإنجليزي، بسبب أزماته مع رابطة الليجا.

وذكرت “ موندو ديبورتيفو” الإسبانية،  أن نادي ريال مدريد يدرس الرحيل عن مسابقة الدوري الإسباني، والانتقال إلى دوري قوي،  وذلك بسبب العقبات التي يفرضها خافيير تيباس رئيس رابطة الليج على النادي ا باستمرار.

وأضافت الصحيفة الإسبانية،  أن رحيل ريال مدريد عن مسابقة الدوري الإسباني، سيكون بمثابة قنبلة، ذات أبعاد عالمية.

وأشارت الصحيفة، إلى المنافسة المفضلة لـ فلورنتينو بيريز وأهم مساعديه، هي الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أنهم قاموا أيضا بجمع معلومات حول خيارات الانضمام إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي أو الدوري الألماني.

 

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وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن معارضة خافيير تيباس لفكرة إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي لعب فيها ريال مدريد دورا رائدا بقيادة فلورنتينو بيريز، اكانت بمثابة القشة الأخيرة لصبر رئيس النادي المالكي، كما أن الاتفاقية التي أبرمها تيباس مع صندوق استثمار CVC ، فسرها بيريز على أنها طعنة أخرى، دفعته يفكر في إمكانية الرحيل عن الليجا.

 

مشكلة "بريكست"

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية،  أن ريال مدريد سيواجه عائقا، بشأن اللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي،  وهو أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي سياسيًا وقانونيًا وإداريًا، وقد يؤدي ذلك إلى عقبات على المستوى القانوني أمام الدوري الإنجليزي لقبول غير النادي البريطاني، ولكن في حال انضمام الميرنجي إلى البريميرليج، سيجعل الاهتمام بهذه المسابقة ينمو إلى حدود غير متوقعة في جميع أنحاء العالم.

ريال مدريد يستعد لمواجهة ديبورتيفو الافيس في افتتاح مشواره في الدوري الإسباني.. الليلة

يفتتح ريال مدريد مشواره في مسابقة الدوري الإسباني 2021 - 2022، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء على ملعب ملعب مينديزوروزا.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، لتحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري الإسباني، بالفوز على ديبورتيفو ألافيس، في مباراة الليلة.

وعاد كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد، خلفا لـ الفرنسي زين الدين زيدان.

 

وفشل ريال مدريد في التتويج بأي بطولة، في الموسم الماضي، سواء على الصعيد المحلة أول العالمي.

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