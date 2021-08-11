رئيس ريال مدريد: من المستحيل يكون لي دورا في رحيل ميسي

رد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على تصريحات خاومي لوبيز، عضو مجلس إدارة برشلونة الذي قدم استقالته من النادي الكتالوني، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وكان لوبيز قد وجه اتهاما، لـ بيريز، بأنه لعب دورًا في رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، بالاتفاق مع فيران ريفيرتير، المدير التنفيذي لبرشلونة، من أجل إقناع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، بعدم التجديد للأرجنتيني.

وقال بيريز في بيان رسمي: "أنا لست صديقًا لفيران ريفيرتير، المدير التنفيذي لبرشلونة، وما يقال عني أمر كاذب".

وتابع: “من المستحيل بالنسبة لي أن يكون لي أي تأثير على رحيل ميسي أو على أي قرار آخر لفريق برشلونة.”.

وأضاف: "لم أقابل فيران ريفيرتير سوى مرتين، واحدة منذ أربعة أشهر والأخرى يوم السبت الماضي في برشلونة، في وجود رئيس النادي خوان لابورتا، ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، وكان بعد رحيل ليو".

وأتم: "أكرر.. من المستحيل أن يكون لي أي تأثير على رحيل ميسي أو على أي قرار يخص برشلونة".

ميسي ينضم لباريس سان جيرمان حتى 2023

انضم ميسي إلى باريس سان في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تجديد عقد الأرجنتيني، لأسباب مالية.

ووقع أسطورة برشلونة السابق على عقد يمتد حتى صيف 2023، في حضور رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي.

وحضر ميسي إلى العاصمة الفرنسية “باريس”، أمس، الثلاثاء، واجتاز الفحوصات الطبية، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء.

ومع انضمام “ليو ميسي” إلى باريس سان جيرمان، فإن قيمة النادي الباريسي قد تزيد حتى 20% بفضل قدرته على جلب العلامات التجارية الكبيرة وفتح أسواق بث تلفزيوني جديدة.

ويعد ميسي خامس صفقات باريس سان جيرمان، حيث انضم لكل من فينالدوم، دوناروما، سيرجيو راموس وأشرف حكيمي.