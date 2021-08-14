2700 قرض حسن من الأورمان للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم بالشرقية

سلمت جمعية الأورمان بالشرقية 2700 قرض حسن لحالات الأرامل وغير القادرين من أصحاب الصناعات اليدوية و الحرفية او من يمتلك مشروعا و يريد تطويره .

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن الأورمان تمنح قرض بقيمة 7 آلاف جنيه نقدى كمرحلة أولى يسدد على 28 شهر بواقع 250 جنيه شهريًا شرط إقامة مشروع – والمرحلة الثانية من القرض (مرحلة التجديد) بقيمة 7000 جنيه يسدد منها فقط 3500 جنيه على 14 شهر بواقع 250 جنيه شهريًا؛ والباقى منحة من الجمعية للالتزام بالسداد والمرحلة الثالثة هى منحة لا ترد بقيمة 7000 جنيه.

واشار الى أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأضاف، أن الجمعية بدأت مشروع القرض الحسن منذ حوالى 22 عامًا، قامت من خلالهم بتسليم أكثر من 88 ألف حالة فقيرة .