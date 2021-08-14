عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2700 قرض حسن من الأورمان للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم بالشرقية

توزيع القروض على
توزيع القروض على الأرامل

سلمت جمعية الأورمان بالشرقية 2700 قرض حسن لحالات الأرامل وغير القادرين من أصحاب الصناعات اليدوية و الحرفية او من يمتلك مشروعا و يريد تطويره .

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن الأورمان تمنح قرض بقيمة 7 آلاف جنيه نقدى كمرحلة أولى يسدد على 28 شهر بواقع 250 جنيه شهريًا شرط إقامة مشروع – والمرحلة الثانية من القرض (مرحلة التجديد) بقيمة 7000 جنيه يسدد منها فقط 3500 جنيه على 14  شهر بواقع 250 جنيه شهريًا؛ والباقى منحة من الجمعية للالتزام بالسداد والمرحلة الثالثة هى منحة لا ترد بقيمة 7000 جنيه.

 

بيطري الشرقية: فحص 1585 رأس ماشية ضد البروسيلا والدرن

واشار الى أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأضاف، أن الجمعية بدأت مشروع القرض الحسن منذ حوالى 22 عامًا، قامت من خلالهم بتسليم أكثر من 88 ألف حالة فقيرة .

الشرقية الأورمان منحة جمعية مشروع اصحاب

ترشيحاتنا

عون : مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريباً

بيان رسمي .. ريال مدريد يكشف حقيقة المشاركة في الدوري الإنجليزي

كورونا يتوحش.. إغلاق لمدة أسبوع في إيران لمواجهة توغل دلتا

بواليا يقود هجوم الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

الأهلي والزمالك.. سيناريوهات ترتيب الدوري قبل لقاءات الجولة الـ 30

التعليم العالي تساهم في دعم وتطوير المعامل البحثية بجامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

كاد يدمر الدولة في 2011.. السيسي: النمو السكاني فوق مستوى طاقة البلد

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ