عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"ألسنة نار تتحرك على هيئة إعصار وتثير الرعب".. شاهد| تفسير إعصار النار النادر

أعصار النار
أعصار النار

عرضت قناة العربية فيديو يظهر ألسنة لهب تتحرك وكأنها كائنات حية تلتهم الغابات وتثير الرعب ، هذه مقاطع انتشرت عبر الأنترنت وأثارت مشاعر من الخوف .


أضاف الفيديو أن هذه الظاهرة تعرف باسم " إعصار النار " ويتشكل نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في الهواء بالإضافة إلي اقترانها بهبوب الرياح ذات السرعة الشديدة .

 


واوضح الفيديو أن  " إعصار النار "  يتسبب في حدوث دومات هوائية ومع سرعة دوران هذه الدومات يسخن الهواء وهو الأمر الذى يؤدي إلى اشتعاله وحدوث إعصار النار .


وفي سياق متصل : 
بسبب التغير المناخي.. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في اليونان

 

اندلعت حرائق الغابات مرة أخرى بشكل خارج عن نطاق السيطرة في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية في ظل جبهة نيران لحوالي 10 كيلومترات بالقرب من بلدية جورتينيا.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه تم إرسال رسائل نصية إلى سكان حوالى 19 قرية تدعوهم إلى إخلاء المنطقة.

واشتعلت النيران في المنازل بقرية بيريس على الجانب الغربي من بيلوبونيز. وحاولت طواقم الطوارئ لإنشاء حاجز لمنع النيران من الانتشار بشكل أكبر نحو منطقة إيليا.


وصعبت الرياح على رجال الإطفاء احتواء الحرائق رغم المساعدات الدولية. وظلت حرائق الغابات مستعرة في جزيرة وابية اليونانية لليوم التاسع على التوالي.

وهناك آمال أن يتحسن الوضع في ثاني أكبر جزيرة باليونان، بعدما بدأت الحرائق تخمد ببساطة لأنه لم يتبق شيء ليحترق. بالإضافة لذلك، فإنه نظرا لأن معظم حرائق الغابات في أماكن أخرى باليونان تمت السيطرة عليها، يمكن لمزيد من رجال الإطفاء الآن تركيز جهودهم على وابية.

وقدر المعهد الجيولوجي لجامعة أثينا أن 90 ألف هكتار من الأراضي احترق في البلاد هذا الصيف حتى الآن. وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة اليونانية أنها سوف تدعم إعادة بناء المنازل التي دمرتها الحرائق بقيمة 150 ألف يورو (175 ألفا و500 دولار) لكل منزل.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن المواطنين الذين أضيروا من الحرائق يمكنهم استيفاء نموذج مخصص لهذا الغرض عبر الإنترنت اعتبارا من يوم 18 أغسطس، وسوف يتلقون الدفعة الأولى من التعويض بقيمة تتراوح ما بين 500 و20 ألف يورو في غضون أيام قبل مراجعة الطلب بالتفصيل.

وسوف تحصل الشركات والمزارعون على دعم مالي أيضا، بينما سيتلقى المشردون الذين لا يجدون مأوى دعما بقيمة 500 يورو شهريا لاستئجار مساكن لحين إعادة بناء منازلهم.

مساعدات النيران الطوارئ التغير المناخي درجة الحرارة الخوف الانترنت إعصار النار ارتفاع درجة الحرارة الرياح

ترشيحاتنا

الجزائر تعلن تمديد الحجر الصحي في 40 ولاية

حصول هيونداي توسان 2022 على أفضل تصنيف للسلامة + 

أخبار التكنولوجيا| تسريبات تكشف تحفة شاومي القادمة Redmi 10.. ورسميا أوبو تعلن إطلاق هاتفها Oppo A16s

واحد تلو الآخر.. مصرع ٥ داخل غلاية زيت بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 .. غدا

مفوضية اللاجئين فى مصر لصدي البلد: 42 ألفا و325 شخصا يستفيدون بصرف إعانات نقدية شهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

حسم الجدل.. الصحة: الموجة الرابعة لفيروس كورونا في ديسمبر

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

لمدة 15 ساعة.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بالقليوبية اليوم

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ