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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة ما لا يقل عن 50 شخصاً في تحطم حافلة بـ نيويورك..فيديو

صدى البلد

تحطمت حافلة على طريق ولاية نيويورك الأمريكية، وقالت شرطة نيويورك إن الحادث أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 50 شخصاً نقلوا إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحافلة التي كانت تقل 57 راكباً كانت تمر بقرية ويدسبورت، على بعد 25 ميلا (40 كيلومترا) غرب سيراكيوز، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، عندما وقع الحادث.

ولم ترد تقارير محددة عن الضحايا ومدى خطورة الإصابات.

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وبحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، تم أخذ بعض المرضى لتلقي رعاية عالية المستوى من الصدمات، وأفادت التقارير أنه تم توزيع 25 من الجرحى على مستشفى "أب ستيت" و27 آخرين إلى مستشفى "أوبورن كوميونيتي".

لا توجد معلومات عن سبب الحادث الذي ورد أنه يتعلق بالحافلة فقط.

وأعادت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية فتح الطريق أمام حركة المرور بعد 5 ساعات من الحادث.

حافلة نيويورك حادث الولايات المتحدة أمريكا

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