أبطال السلاح يتصدرون المراكز الأولى في التصنيف الدولي للناشئين

أعلن الاتحاد الدولي للسلاح الـ ” FIE “التصنيف الشهري للاعبين الدوليين لمرحلة الناشئين في مختلف الأسلحة الثلاثة “سلاح الشيش وسيف المبارزة والسيف”.

في سلاح المبارزة احتل محمد ياسين مودي المرتبة الثانية في التصنيف العام , فيما حل محمد السيد سامي في المرتبة الثالثة, وسبق لمودي تحقيق الميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر أبريل الماضي فيما حقق محمد السيد الميدالية البرونزية.

وكان محمد السيد سامي قد اثبت حضوره ضمن ال15 مركزا الأوائل لتصنيف الكبار عقب احتلاله المرتبة الثامنة في أولمبياد طوكيو 2020 والتي بلغ فيها الدور ربع النهائي، فيما احتلت رودينا جعفر المرتبة السابعة في تصنيف السيدات.

أدهم معتز يصنع التاريخ

وفي سلاح السيف تصدر أدهم معتز جدول التصنيف العام في حدث تاريخي لسلاح السيف, وسبق لأدهم معتز الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للناشئين والتي استضافتها الصالات المغطاة باستاد القاهرة , كما حلت سارة شومان في المرتبة السابعة لتصنيف السيدات.

وفي منافسات الفرق حافظ المنتخب المصري لسلاح السيف علي صدارته لجدول الترتيب والذي اعتلي قمته عقب تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الفرق ببطولة العالم الماضية, فيما حل منتخب سيف المبارزة في المرتبة الخامسة خلفا لقوي السلاح العظمي وهم روسيا وامريكا وفرنسا وبولندا.

جدير بالذكر أن المنتخبات القومية للسلاح تقدم أداءا قويا، وكان لبعثة السلاح النصيب الأكبر ضمن البعثات المشاركة في طوكيو، كما حقق لاعبوه مراكز متقدمة حيث احتل منتخب سلاح السيف المرتبة الخامسة فيما احتل علاء الدين ابو القاسم المرتبة السادسة ومحمد ماهر حمزة المرتبة السابعة ومحمد السيد الثامنة.