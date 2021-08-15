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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

السعودية
السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية، الأحد، تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، وفق صحيفة عاجل نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق المملكة وأجزاء من الوسطى تشمل الأجزاء الشرقية والجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

وأشار «الأرصاد» إلى نشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد حتى شمال البحر الأحمر، في حين تبقى السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

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