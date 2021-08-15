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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على تفاصيل مسابقة السباحة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن عدد من الأنشطة الطلابية أونلاين عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " ، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية .

 

وفى هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أحدث المسابقات التي طرحتها جامعة القاهرة بعد تطوير حمام السباحة الخاص بالجامعة .

 

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة مسابقة السباحة للطلاب بمجمع حمامات السباحة بالمدينة الرياضية، وبدأت  المسابقة للطلاب اليوم الأحد 15 أغسطس، وللطالبات  يوم الإثنين 16 أغسطس الجاري .

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وتجرى مجالاتها على النحو التالي: 50 متر حرة طلبة وطالبات، و100 متر حرة طلبة وطالبات، و100 متر تتابع طلبة وطالبات، و100 متر مزدوجة طلبة وطالبات، و50 متر تحت الماء طلبة وطالبات.


كما  أن الجامعة خصصت جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه.

 

وفى نفس السياق ، صرح الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المسابقات التى تخضع لها الكلية بمهرجان الجامعة .

 

وقال الدكتور شريف شاهين ، خلال تصريح لصدى البلد ، إن فريق مسرح الكلية حاليا يعمل على بروفات وسوف يشارك فى مهرجان الجامعة، مؤكدا على الاشتراك في مسابقة فنون تشكيلية تابعة لجنة الأسر والحصول على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر.

 

وأضاف عميد الكلية ، فى النشاط الفني تم المشاركة فى الكورال أون لاين ( ابداع ) وحصلت الكلية على مراكز، مؤكدا أن النشاط الرياضى سيعود بداية من 15 من أغسطس، مع افتتاح حمام السباحة بعد التطوير.

 

وأعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، فتح باب التقديم للدورة السادسة والعشرين للكتابة الفنية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا ببرنامج الماجستير، بدءا من يوم الأحد 8 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس.

 

ونوهت الكلية، بأن الدورة ستبدأ فعليا يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل، وتنتهى الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر  من الساعة الثالثة عصرا حتى السابعة مساء بقاعات المؤتمرات بالكلية.

 

وفى نفس السياق ، أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب الكلية بعنوان “ مهارات الإلقاء .

 

وتبدأ الورشة يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس القادم ، على أن تستمر خلال فترة الإجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.


كما أعلنت وحدة التدرريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدربا والأولوية لأسبقية الحجز، مؤكدة على أن الدورة مجانية تماما بأستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالى عدد الساعات.

 

كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة فى حالة تجاوز غيابة 15% من إجمالى عدد ساعات الورشة.

 

وتسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومى الجمعة والسبت وعلى كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص به إضافة إلى صورة الكارنيه.

جامعة القاهرة الانشطة الطلابية لرعاية الشباب بجامعة القاهرة جوائز مالية عميد كلية الأداب جامعة القاهرة

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