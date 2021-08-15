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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سياحة النواب توضح فوائد وضع مسار العائلة المقدسة بمصر بالخريطة السياحية لأوروبا

النائبة أماني الشعولي
النائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب

قالت النائبة أماني الشعولي عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن وزارة السياحة تبذل أقصي مساعيها من أجل تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد الوافدين وذلك لإحداث إنتعاشة قوية بالقطاع من الجديد خاصة بعد أزمة كورونا، لافتة إلي أن مورد السياحة من أهم مصادر الدخل القومي للدولة.

 

أكدت " الشعولي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وضع مسار العائلة المقدسة في مصر علي الخريطة السياحية الدينية في أوروبا بالطبع سيسهم في عودة المعدلات الطبيعية لزيارات الوافدين، معقبة " النوع ده من السياحة يلاقي إهتمام وشغف كبير من كافة سائحي أوروبا " علاوة علي أن السياحة الدينية من أهم المقاصد السياحية حول العالم.

 

وتابعت النائبة، كما أنه بالأونة الأخيرة شهد القطاع السياحي حالة من الحيوية والنشاط بشكل عام ولا سيما بعد عودة السياحة الروسية، مؤكدة أن كافة المجهودات القائمة لتنمية وتنشيط السياحة ستجدي بالنفع في القريب العاجل.

 

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جاء ذلك بعد أن قال عادل الجندي، المنسق الوطنى لمسار العائلة المقدسة ومدير الإدارة الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار، إن هيئة الآثار تسعى لموائمة المسار المقدس للعائلة المقدسة فى مصر، مع المسار المقدس فى أوروبا ديلوكا؛ حتى يتكاملا مع بعضهما، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المجموعة المصرية التي تتولى المسار المقدس الأوروبي.

 

وأشار عادل الجندي، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، إلى أنه منذ بداية مشروع مسار العائلة المقدسة، كانت وزارة السياحة والآثار تسعى لإطلاق المشروع؛ حتى يتناسق ويتكامل مع كل المسارات في العالم أجمع، مضيفا أنه تم إنجاز المشروع بنسبة 100%، ولم يتبق سوى التأكد من جاهزية المشروع كـ"متصل سياحي متكامل".

 

وأضاف عادل الجندي، أن المشروع سيكون تنمية لمحور سياحي متصل، ويتم التأكد الآن من خلوه من أي عائق؛ لأن العائد التابع للمشروع، أكبر من الترويج لنقاط سياحية منفصلة، منوهاً بأن طول مدة الإقامة؛ تعظم الإنفاق، وتزيد التجربة المكتسبة لدى السياح، خاصة الحاج الديني السياحي.

العائلة المقدسة الدخل القومي وزارة السياحة أزمة كورونا السياحة الروسية

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