سفير كندا بالقاهرة: أزمة كورونا تنتهي ونخرج أقوى مع شركائنا في مصر

أكد سفير كندا في مصر، لويس دوما، التزام دولته بدورها في دعم الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19 المأمونة والفعالة لجميع دول العالم، بما في ذلك مصر، مشددا على أن أزمة الوباء في العالم تنتهي وتخرج كندا مع شركائها في مصر أقوى.

وقال السفير لويس دوما، معلقا على تسلم مصر الشحنة الثالثة من لقاح استرازينيكا إن “تلقيح العالم ضد كوفيد-19 هو فرصتنا المثلى لإنهاء هذه الفترة الحادة والعصبية من الجائحة، لأنه لا يوجد أحد في مأمن حتى نكون جميعًا آمنين” مشددا على أن كندا ملتزمة في دعم الوصول العادل إلى لقاحات كورونا المأمونة والفعالة لجميع دول العالم، بما في ذلك مصر، مشددًا على أن أزمة الوباء في العالم ستنتهي وستخرج كندا مع شركائها في مصر أقوى".

وتعمل منظومة كوفاكس التي يتشارك في قيادتها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، ومنظمة الصحة العالمية، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة "سي. إي. بي. أي" ، في شراكة مع اليونيسف، فضلًا عن البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، والمصنعين وغيرهم. وقد قامت كوفاكس بتوصيل ما يزيد على 188 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى 138 مشاركًا حول العالم حتى الآن.