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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكشري المصري يخطف قلب السفير الكندي لويس دوما.. فيديو وصور

السفير الكندي بالقاهرة
السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما

توجه السفير الكندي الجديد بالقاهرة، لويس دوما، إلى أحد مطاعم الكشري الشهيرة بوسط القاهرة، ليتذوق الكشري المصري، والذي أشاد به نم الصفحة الرسمية للسفارة. 


ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الكندية علي "فيس بوك" مجموعة من الصور للسفير وهو يتناول الكشري، مشيرة إلى سعادة السفير لويس دوما بالبصل المقرمش".


وظهر السفير  الكندي اثناء تجهيزه طبقه الخاص بنفسه، وهو يخوض تجربة تناول أشهر وجبة مصرية وهى "الكشرى"، قبل أن يلتقط الصور التذكارية له في المكان.


ولاقت الصور رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، كما شهدت ردود أفعال فكاهية من المتابعين للصفحة.


وقال السفير : "إنها تجربة جميلة، وأن المصريين يتميزون بكرم الضيافة والترحيب ويتجلى ذلك فى كميات الطعام المقدم، وهو ما لاحظته أثناء عملى بالقاهرة منذ 25 عاما، والمطبخ المصرى متميز والطعام كان ومازال ممتازاً".

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الكشري المصري زيارة السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما محل شهير الصفحة الرسمية الصور التذكارية

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