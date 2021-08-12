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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية: نتابع باهتمام نتائج تحقيقات حادث كنيسة مار جرجس في كندا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

استقبل السفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، سفير كندا بالقاهرة لويس دوما، في ضوء مواصلة متابعة وزارة الخارجية للحادث الذي تعرضت له مؤخراً كنيسة مار جرجس بمدينة فانكوفر بمقاطعة  كولومبيا البريطانية الكندية يوم 20 يوليو الماضي.

وأكد سيف الدين، اهتمام مصر بالتعرف في أقرب وقت ممكن على كافة المستجدات المرتبطة بالحادث أولاً بأول، ونتائج التحقيقات في هذا الشأن.

وأعربت سفارة مصر فى أوتاوا، سابقا، عن انزعاجها وأسفها الشديدين لتعرض كنيسة مارى جرجس القبطية الأرثوذكسية فى مدينة فانكوفر لحريق هائل أدى إلي تدميرها بشكل شبه كامل.

وأكدت السفارة المصرية وطاقمها متابعة نتائج التحقيقات التى تجريها السلطات الكندية؛ لمعرفة أسباب الحادث، وما إذا كان نتاج عمل إرهابى أو تخريبى متعمد،  لتدعو جميع جهات التحقيق إلي سرعة الانتهاء من التحقيقات للوقوف علي أسباب الحادث، ومحاسبة المسئولين عنه.

واعربت سفارة مصر في كندا، في بيان سابق، عن خالص التمنيات أن يحمى الله جميع دور العبادة الخاصة بالجالية المصرية فى كندا من كل سوء، وأن ينزل السكينة والاطمئنان علي  أعضاء الجالية القبطية ويزيل أثر هذا الحادث الأليم.

 

 

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