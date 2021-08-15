"الخارجية" تقدم التعازي لجمهورية هايتي في ضحايا الزلزال المدمر

أعربت مصر، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية هايتي الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الزلزال المدمر الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب هايتي الصديقة في هذا المصاب الأليم.

وكانت السلطات المحلية في دولة هايتي أعلنت اليوم الأحد، أن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 14 أغسطس تسبب في وفيات متعددة.

ووقع زلزال عنيف بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر على بعد خمسة أميال من بلدة بيتي ترو دي نيبس، وعلى بعد حوالي 7.5 ميلا إلى الغرب من عاصمة هايتي بورت أو برنس.

ووفقا للسلطات المحلية في البلاد، أسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص وإسقاط المباني في الدولة الكاريبية المنكوبة والتي لا تزال تتعافى من زلزال مدمر عام 2010.

ودمر الزلزال بعض البلدات تقريبا وتسبب في انهيارات أرضية أعاقت جهود الإنقاذ في اثنين من أكثر المجتمعات تضررا. كما أضافت الكارثة إلى محنة الهايتيين، الذين كانوا بالفعل يصارعون جائحة فيروس كورونا، واغتيال رئاسي، وتفاقم الفقر.