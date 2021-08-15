تحرك عسكري أمريكي عاجل بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال 1000 جندي إضافي إلى أفغانستان للمساعدة في عمليات الإجلاء من كابول.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي المتوقع للقوات الأمريكية في أفغانستان مؤقتا إلى 6 آلاف جندي، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله إن 1000 جندي إضافي سيأتون من "الفرقة 82" المحمولة جواً ، والتي كانت بالفعل في حالة تأهب.

فيما أشارت تقارير أمريكية إلى أن الجيش الأمريكي قد يتولى مسؤولية مراقبة الحركة الجوية في مطار كابول.

في وقت سابق، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة، الجنرال مارك ميلي، من أن جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، يمكن أن يعاد تشكيلها في أفغانستان، في أعقاب سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

يأتي ذلك بعدما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني، البلاد صباح اليوم الأحد، بعد دخول حركة طالبان العاصمة كابول.

وقال أشرف غني في بيان إنه كان أمام خيار مواجهة مسلحي طالبان أو مغادرة البلاد، مؤكداً أن الحركة كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابول للإطاحة به.

وخلال الساعات الماضية، أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في كابول، وسط حالة من الغموض عقب دخول حركة طالبان العاصمة الأفغانية.

في المقابل، أكد متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأحد، أن مقاتلي الحركة أصبحوا يسيطرون على 11 حياً من أحياء العاصمة كابول، وفقا لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، صباح الاثنين، لبحث تطور الأوضاع في أفغانستان، فيما تؤكد حركة طالبان أنه “لا خطر يهدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في العاصمة كابول”، بينما سارعت عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية لمغادرة البلاد.