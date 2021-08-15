انفجاران يهزان محيط السفارة الأمريكية وقصر الرئاسة الأفغاني في كابول

أعلنت وسائل إعلام وقوع انفجارين قويين اليوم الأحد، بالقرب من السفارة الأمريكية وقصر الرئاسة الأفغاني في كابول.

وقال شهود عيان، وفقا لتقارير الإعلام، إن انفجارين وقعا بالقرب من السفارة الأمريكية والقصر الرئاسي في كابول وأعمدة الدخان تتصاعد ، مضيفين أن إطلاق نار أعقب ذلك.

وتم إخلاء السفارة الأمريكية مع نقل الموظفين الدبلوماسيين إلى مطار كابول.

و أعلنت حركة طالبان في وقت سابق سيطرتها على القصر الرئاسي بعد أن لم تواجه أي مقاومة من ضباط الأمن هناك.

واستقال رئيس افغانستان أشرف غني يوم الأحد ، وفر من البلاد بزعم وقف إراقة الدماء، حيث زعم أن جماعة طالبان خططت لإسقاط كابول.

ولا يزال مكان وجود “غني” مجهولاً، رغم أن تقارير إعلامية متضاربة تشير إلى أنه كان بإمكانه الفرار إلى طاجيكستان أو أوزبكستان أو حتى عُمان.

ودخلت حركة طالبان العاصمة الأفغانية في وقت سابق من اليوم وتفيد التقارير أنها تستعد لإعلان إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي.