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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 147 ألف ريال .. سعر دودج دورانجو 2021 العملاقة في السعودية

تبدأ من 147 الف ريال
تبدأ من 147 الف ريال .. سعر دودج دورانجو 2021

تعتبر النسخة دودج دورانجو موديل 2021 واحدة من الإصدارات القوية التابعة للصانع الأمريكي المخضرم، و التي تأتي بإطلالة عملاقة تمنحها الأفضلية على التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة، مع حزمة التجهيزات المطروحة باختلاف كل فئة.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و أسعار السيارة دودج دورانجو موديل 2021 في السوق السعودي.

 

زودت السيارة دودج دورانجو موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 290 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 366 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 197 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 7.5 ثانية.

كما تحتوي دودج دورانجو على محرك اخر ثماني الاسطوانات، قادر على انتاج قوة 360 حصان، و 520 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 215 كم/ساعة.

دعمت أيضا السيارة دودج دورانجو موديل 2021 بمحرك 8 سليندر أيضا، و لكن بسعة 6400 سي سي، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، مع قوة قدرها 475 حصان، و 637 نيوتن/متر من عزم الدوران، و من خلال هذه الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.6 ثانية فقط.

و تأتي دودج دورانجو موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت طول 5.110 مم، و بعرض يقدر بـ 1.958 مم، و 1.826 مم للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 3.043 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 487 لتر.

أسعار السيارة دودج دورانجو موديل 2021 في السعودية :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SXT PLUS RWD 2021 محرك 3600 CC بسعر 146,685 ريال سعودي.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GTRWD 2021 محرك 3600 CC بسعر 169,785 ريال سعودي.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل R/T AWD 2021 محرك 5700 CC بسعر 208,890 ريال سعودي.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SRT 475 HP 2021 محرك 6400 CC بسعر 282,975 ريال سعودي.

دودج دورانجو موديل 2021 دودج دورانجو موديل 2021 السيارة دودج دورانجو موديل 2021

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