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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقوى 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في عمان| صور

اقوى 5 سيارات SUV
اقوى 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في عمان

يضم السوق العماني مجموعة من موديلات 2021، التي تتنوع من ناحية التصميم الهيكلي، والتجهيزات الفنية والتقنية، وتعد السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، من أكثر الإصدارات التي تستحوذ على شعبية كبيرة نسبة إلى العددي من المقاومات أبرزها المساحة العائلية والارتفاع المناسب.

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بالصور.. 5 سيارات خارقة في السوق العماني لـ 2021

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لمحبي الهاتشباك .. 5 سيارات موديلات 2021 في السوق العماني| صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اقوى 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في عمان.

1 - لكزس إل إكس موديل 2021

زودت لكزس إل إكس موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 5700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 362 حصان، و350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 220 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 7.7 ثانية.

 

ويتراوح سعر السيارة لكزس إل إكس موديل 2021 بين 36 الف ريال و 48 الف ريال عماني.

2 - لاند روفر رنج روفر فيلار موديل 2021

 

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطونات، سعة 2000 سي سي، بقوة 250 حصان، و 365 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات، بسعة 3000 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 340 حصان، و 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، مما يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6.4 ثانية.

 

وتبدأ لاند روفر رنج روفر فيلار موديل 2021 من 23.070 ريال إلى 32.930 ريال عماني.

3 - جيب رانجلر موديل 2021 

 

تستمد جيب رانجلر موديل 2021 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، قادر على انتاج قوة 285 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 353 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تدفع السيارة عبر منظومة الجر الكلي، و بهذه الإمكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال 7 ثوان.

 

وتأتي السيارة جيب رانجلر موديل 2021  بقيمة تتراوح بين 16.290 ريال حتى 21.190 ريال عماني.

4 - بي ام دابليو X4 موديل 2021

 

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 184 حصان، مع 290 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر بقوة 252 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر، إلى جانب الفئة عالية التجهيز و التي تأتي بمحرك سداسي الاسطوانات مع سعة 3000 سي سي يولد قوة 354 حصان، و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران. 

 

وتبدأ أسعار بي ام دابليو X4 موديل 2021 داخل السوق العماني من 28 الف ريال وحتى 34 الف ريال.

5 - لامبورجيني اوروس موديل 2021 

 

تعتبر السيارة لامبورجيني اوروس موديل 2021 واحدة من الإصدارات القوية و التي تأتي بإطلالة الـ SUV، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 650 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 850 نيوتن/متر، و بهذه الإمكانيات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 3.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 305 كيلومتر في الساعة.

 

ويبلغ سعر السيارة لامبورجيني اوروس موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 100 ألف ريال.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 SUV اقوى 5 سيارات SUV السوق العماني

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