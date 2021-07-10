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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الهاتشباك .. 5 سيارات موديلات 2021 في السوق العماني| صور

لمحبي الهاتشباك ..
لمحبي الهاتشباك .. 5 سيارات لـ موديلات 2021 في السوق العماني

يضم  السوق العماني باقة من السيارات القوية التي تحمل اطلالة 2021، وهذه الإطلالة لا تشمل الموديل فقط، بل تتنوع من الناحية الفنية والتصميمات الخارجية، مثل إصدارات السيدان الشهيرة، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، أو طرازات الكروس اوفر، إلى جانب تصميمات الهاتشباك الشبابية.

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ارخص 5 سيارات موديلات 2021 في عمان| صور

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أفخم 5 سيارات موديل 2021 داخل عمان.. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ 5 سيارات هاتشباك داخل السوق العماني لـ موديلات 2021.

1 – شيفروليه سبارك موديل 2021 

 

تحتوي السيارة شيفروليه سبارك على محرك رباعي الاسطوانات، 1400 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 98 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 170 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 خلال 12 ثانية.

 

و يتراوح سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل في السوق العماني بقيمة قدرها 3.670 إلى 4.480 ريال.

2 – هيونداي جراند اي 10 موديل 2021 

 

تستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 65 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، و سرعة قصوى تبلغ 140 كم/ساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الثبات حتى تصل إلى 100 كم خلال 16 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي جراند اي 10 موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 4250 ريال.

3 – هيونداي فيلوستر موديل 2021 

 

حصلت السيارة هيونداي فيلوستر موديل 2021 على محرك بسعة 1600 سي سي، يعتمد على منظومة الدفع الامامي للعجلات، و التي تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي، بينما يستطيع محرك السيارة أن ينتج قوة قدرها 200 حصان، مع 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 225 كم/ساعة، حيث تتمكن بهذا القدرات أن تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 7.8 ثانية فقط.

 

و تأتي السيارة هيونداي فيلوستر موديل 2021 في السوق العماني بقيمة قدرها 8.950 ريال.

 

4 – رينو ميجان هاتشباك موديل 2021 

 

تعمل السيارة رينو ميجان هاتشباك موديل 2021 عبر محرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 205 حصان، و 280 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة ناقل حركة أوتوماتيكية الأداء تجعل السيارة تصل من 0 لـ 100 كم في غضون 7.1 ثانية، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 280 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 390 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 255 كيلومتر في الساعة.

 

ويبلغ سعر السيارة رينو ميجان هاتشباك موديل 2021 في السوق العماني بقيمة قدرها 10 ألاف ريال حتى 12 ألف ريال.

5 – فيات 500 موديل 2021 

 

زودت السيارة بمحرك 1400 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و 131 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل لـ 182 كم في الساعة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي النقلات، أما عن قدرات التسارع فتنطلق السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.7 ثانية.

 

و يبلغ  سعر السيارة فيات 500 موديل 2021 في السوق العماني بقيمة تبدأ من 7300 ريال حتى 8800 ريال.

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