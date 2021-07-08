أفخم 5 سيارات SUV موديلات 2021 في مصر| صور

تتنافس كبرى شركات السيارات على تقديم أفضل و أفخم ما لديها في فئات الـ SUV المميزة يتهافت على اقتنائها الأغنياء و المشاهير، حيث الفخامة و الأناقة التي تحملها الطرازات المنافسة من هذه الفئة الشهيرة.

يطرح موقع صدى البلد “الإخباري”، سعر و مواصفات أفخم 5 سيارات SUV في السوق المصري موديلات 2021 في مصر.

1 ـ رينج روفر سبورت

تأتي سيارة رينج روفر سبورت موديل 2021 بمحرك من 6 أسطوانات، سعة 2000 سي سي، بقوة 404 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، تتسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة 6.2 ثواني.

تحمل رينج روفر سبورت موديل 2021 كاميرا الرؤية خلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، تحذير الاصطدام الأمامي ، الحفاظ على حارة المساعدة، تحذير الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتحذير من مغادرة المسار، مع شاشة معلومات وترفيه مقاس 10 بوصة.

أسعار رينج روفر سبورت 2021 في مصر:

الفئة الهجينة بسعر 2 مليون و 390 ألف جنيه.



2 ـ بى ام دبليو X5

حملت سيارة بى ام دبليو X5 موديل 2021 محركين، الأول مكون من 6 أسطوانات، سعة 3000 سي سي، بقوة 340 حصان، و عزم الدوران 450 نيوتن.متر، بناقل حركة مكون من 8 سرعات، تتسارع من 0 الى 100 كلم/س في 5 ثوان.

تتمتع السيارة بى ام دبليو X5 موديل 2021 بحزمة من التجهيزات، منها عجلة قيادة متعددة الاستخدام، فتح وغلق صندوق الـمتعة كهربياً، انوار داخلية متعددة الألوان، مرآه داخلية بخاصيه التعتيم الذاتي، لوحة عدادات رقمية، و زودت بمصابيح ضباب أمامية، مصابيح خلفية LED،مع جنوط رياضية مقاس 19 بوصة.

أسعار بى ام دبليو X5 موديل 2021 فى مصر:

الفئة الأولى XDRIVE M40I بسعر مليون و 900 ألف جنيه.

الفئة الثانية XDRIVE M50I بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه.

3 ـ أودى Q8

جاءت السيارة اودى Q8 موديل 2021 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سي، بقوة 340 حصان، و 500 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتبلغ سرعتها القصة الى 245 كلم/س، مع ناقل حركة من 8 سرعات.

حملت سيارة اودى Q8 موديل 2021 حساسات مطر للمساحات الأمامية، مصابيح خلفية LED، مصابيح أمامية Matrix LED، جنوط رياضية مقاس 21، حساسات ركن خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، سخانات بالمقاعد الأمامية، إمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية، شاشة بيانات على الزجاج الأمامي.

أسعار اودى Q8 موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى STANDARD بسعر 2 مليون جنيه.

الفئة الثانية S-LINE بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه.

4 ـ لاندر روفر ديسكفرى

تستمد السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 قوتها بخيارين من المحركات، الأول بسعة 2000 سي سي، بقوة 296 حصانا، والثاني بسعة 3000 سي سي، بقوة 355 حصانا ، تعتمد السيارة على نظام الدفع الخلفي.

تضم السيارة اودى Q8 موديل 2021 منظومة تقنية متطورة، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 11.4 بوصة، تعمل بأنظمة Pivi Pro، وآبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، و تشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل مع أنظمة استشعار لرصد الأرصفة، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات، عبر ضبط السرعة.



أسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى بسعر مليون و 700 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه.



5 ـ مازيراتى ليفانتى

حصلت سيارة مازيراتي ليفانتى 2021 على محرك V6 مزدوج التيربو، سعة 3000 سي سي، بقوة 350 حضان، يمكنها التسارع من صفر إلى 100 ٌفي خمس ثوان، بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات.



تتوافر سيارة مازيراتي ليفانتى 2021 بمصابيح أمامية بتقنية LED، ومساحات الزجاج الأمامي تستشعر المطر، والتحذير من الاصطدام الأمامي، واكتشاف المشاة، و الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ، والتحكم في السرعة التكيفي، والتحذير من مغادرة الحارة، ونظام كاميرا الرؤية المحيطة ، ونظام التعرف على إشارات المرور.

أسعار مازيراتي ليفانتى 2021 في مصر:

الفئة الأولى بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه.

الفئة الثانية S بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه.