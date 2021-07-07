أحدث 5 سيارات فرنسية SUV موديل 2021 في مصر | صور

يمتلك السوق المصري للسيارات عدة خيارات من الصانع الفرنسي الانيق، تلبي اختيارات و أذواق مستهلكي السيارات، خاصة محبي فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي انتشرت في جميع الأسواق العالمية مؤخراً، وأصبح لها تواجد قوي مقارنة بالفئة الأبرز “السيدان”.

يطرح موقع "صدى البلد " الإخباري، سعر و مواصفات أحدث 5 سيارات فرنسية في السوق المصري من موديلات 2021.

1 ـ بيجو 3008

حصلت سيارة بيجو 3008 موديل2021 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سى سى، ليولد قوة 165 حصان وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في 8.9 ثانية.

ضمت بيجو 3008 موديل2021 نظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و امكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك ايموبليزر، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط 8 بوصة، و مرآة ذاتية التعتيم، و حساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربية مزودة باستشعارات التسخين.

أسعار بيجو 3008 موديل2021 في مصر:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 509 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 559 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GT بسعر 634 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بسعر 639 ألف جنيه.

الفئة الخامسة GT PACK بسعر 684 ألف جنيه.

الفئة السادسة GT PACK RED INTERIOR بسعر 689 ألف جنيه.

2 ـ بيجو 5008

ينتمى طراز بيجو 5008 موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الـ SUV، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، بقوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي.

حملت سيارة بيجو 5008 موديل 2021 على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، و جنوط رياضية بمقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة نهارية LED، وحساسات مطر، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية التحم بنقل السرعات.

أسعار بيجو 5008 موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 564 ألف جنيه.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 609 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GT بسعر 684 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بسعر 694 ألف جنيه.

الفئة الخامسة GT PACK بسعر 734 ألف جنيه.

الفئة السادسة GT PACK RED INTERIOR بسعر 744 ألف جنيه.



3 ـ DS 3

زودت سيارة DS 3 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي متصل بشاحن توربيني، ينتج قوة قدرها 131 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 9.2 ثانية.

تحتوى سيارة DS 3 موديل 2021 على كماليات مثل زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي دون مفتاح، ومحدد سرعة، وعجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، ومقاعد من الجلد، ومسند يد، ومكيف هواء أوتوماتيكي، نظام ترفيهي مكون من شاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة، شاشة وسائط 10 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو أبل كار بلاي.

أسعار DS 3 موديل 2021:

الفئة الأولى PERFORMANCE LINE بسعر 475 ألف جنيه.

الفئة الثانية OPERA بسعر 550 ألف جنيه.



4 ـ سيتروين C5

تستمد السيارة سيتروين C5 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، فتتسارع من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

أبرز التعديلات التي حملتها السيارة سيتروين C5 موديل 2021، مثل إضاءة المصابيح الأمامية إلى Eco-Led، تحتوى على عدة تجهيزات وكماليات، ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، و النظام الذكي لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، و مثبت سرعة، و حساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، وشاشة وسائط 8 بوصة.

أسعار سيتروين C5 موديل 2021 فى مصر:

الفئة الأولى LIVE بسعر 429 ألف جنيه.

الفئة الثانية FEEL بسعر 497 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SHINE بسعر 547 ألف جنيه.





5 ـ DS 7

تأتى سيارة DS 7 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سى سى متصل بشاحن توربيني، بقوة قدرها 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي.

دعمت سيارة DS 7 موديل 2021 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة، فتحات تكييف للمقعد الخلفي، سخانات بالمقاعد الأمامية، فتح وغلق صندوق الامتعة كهربائياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مرآه داخلية بخاصية التعتيم الذاتي، عجلة قيادة متحركة، إمكانية طي ظهر مقاعد الخلفية، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن أمامية، حساسات ركن خلفية، كاميرا أمامية و كاميرا خلفية.

أسعار DS 7 موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى BE CHIC بسعر 598 ألف جنيه.

الفئة الثانية PERFORMANCE LINE بسعر 660 ألف جنيه.

الفئة الثالثة PERFORMANCE PLUS بسعر 700 ألف جنيه.

الفئة الرابعة RIVOLI بسعر 760 ألف جنيه.

الفئة الخامسة OPERA بسعر 850 ألف جنيه.