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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية-
البورصة المصرية- صورة أرشيفية

بدأت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 11132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة.

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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13418 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 4334 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3872 نقطة.

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