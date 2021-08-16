ارتفاع معدل البطالة في الحضر إلى 11.2% من إجمالي قوى العمل

ارتفع معدل البطالة في الحضر في مصر 11,2٪ من إجمالى قوة العمل خلال الربع الثاني (ابريل - يونيه) لعام 2021، مقابل 11,1٪ فـــي الربــع الأول من عام 2021 مقابل 12,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

جاء ذلك وفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل - يونيه) لعام 2021، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية، ارتفع معدل البطالة في الريف 4,1٪من إجمالى قوة العمل خلال الربع الثاني (ابريل - يونيه) لعام 2021 ، بينما كان 4,4 ٪ فى الربع الأول من عام 2021 مقابل 7,4٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل الى 81,7% فى الربع الحالى و كانت النسبة فى الربع السابق 81,5٪ من إجمــــالــــى المتعطليــــن وفي الربع الحالي موزعة كالأتى:



• 37,8٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 38,3٪ بالربع السابق و 37,5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.



• 43,9٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 43,2٪ بالـربع السابق و 31,7٪ من الربع المماثل من العام السابق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل - يونيه) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,3٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,4٪ فى الربع الأول من عام 2021 بإنخفاض قدره 0,1 ٪، وبانخفاض قدره 2,3 ٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

و سجل تقدير حجـــم قـوة العمل 29,115 مليون فرد مقابل 29,284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض مقدارها 0,6٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 12,981 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,134 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4,882 مليون فرد.



ويرجع سبب ذلك الإنخفاض إلي إنخفاض كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين حيث تستمرالدولة في إتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثالثة لجائحة كورونا.