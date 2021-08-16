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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك اليوم الاثنين 16-8-2021

أسعار الاسماك اليوم
أسعار الاسماك اليوم

تباينت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية، اليوم  الاثنين 16 أغسطس 2021، وذلك وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة، وتراجع أسعار البلطي بنحو جنيهين فيما ارتفع سعر البوري بنحو 10 جنيها تقريبا.

 

أسعار الأسماك بأنواعها  في سوق العبور

وفق أسعار الأسماك اليوم، تراوح كيلو سمك البلطي 1 بين21  و 24 جنيها متراجعا بنحو جنيها واحدا، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 17 و20 جنيها متراجعا بنحو جنيهين، وسمك البلطي الأسواني من 17 إلى 37 ..

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أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الاثنين 16-8-2021

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 16-8-2021

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 60 و90 جنيهًا متراجعا بنحو 40 جنيها للكيلو للأحجام الكبرى فقط، وسجل سعر كيلو سمك البوري1 من 60 إلى 70 جنيها، وارتفع سعر البوري 2  مسجلا 57 جنيها بارتفاع بلع نحو 17 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيها.

وتراجع سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة  مسجلا 25 جنيها بتراجع 5 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسي 80 جنيها مرتفعا بنحو 10 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو.

كما سجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 130 جنيها للكيلو ، وتراوح سعر “السبيط - الكاليمارى - السابيا” فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 120 جنيها. 

أسعار الجمبري فى سوق العبور

سجل سعر الجمبري 2 ما بين 200 و280 جنيها، الجمبري 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيها، الجمبري 3 من 90 إلى 150 جنيها، وسجل القاروص – لوت من 80 إلى 100 جنيها، والسردين المجمد من 15 إلى 25.

اسعار الاسماك سوق العبور تراجع البلطي أسعار البلطي سمك قشر بياض سمك البوري

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