أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الاثنين 16-8-2021

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 16-8-2021، وفقا لآخر تحديث معلن من سوق العبور، ويعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد بسعر الجملة، وسعر البطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 17 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم.. سعر كيلو الباذنجان البلدي 3.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.25 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.25 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 3.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.5 جنيه، والألوان بـ 6 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم.. سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، والبلدي 5.5 جنيهات، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

أما أسعار الفاكهة اليوم الاثنين، فوصل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 9 جنيهات والليمون البلدي بـ 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب البناتي الأصفر إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25جنيها، فيما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 12جنيها، والجوافة إلى 10جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 11جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 6 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 15 و70 جنيها للأنواع المختلفة.

كما سجلت أسعار الفاكهة.. البطيخ من وزن 6:8 كيلو بـ 28 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ18 جنيها للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي وصلت إلى 15 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ18 جنيها، ووصل الاناناس إلى 35 جنيها، والكيوي إلى 26 جنيها.