صندوق التنمية يمدد فترة الاشتراك بـ "صنايعية مصر"

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن استمرار تلقي طلبات التقديم للاشتراك بالدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" التي أطلقتها وزيرة الثقافة في يوليو قبل عامين، حتى الأحد القادم (22 أغسطس).

المبادرة، والتي ينفذها قطاع الصندوق بنجاح كبير، تهدف لإعادة الحرف التقليدية والتراثية الي مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور هام من محاور التنمية المستدامة.

حيث يمكن للمتدرب بين سن 18 الي 45 عاما، التدريب على إحدى حرف المبادرة : الخزف، الخيامية، أشغال نحاس(نقش - أركيت) ، الحلي ، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

يتم التقديم من خلال ملئ الاستمارة الخاصة بالمبادرة من خلال موقع صندوق التنمية الثقافية على اللينك التالي : https://www.cdf.gov.eg/?q=content/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9

أو تقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة"، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين .

تعد مبادرة "صنايعية مصر" إحياءاً لثروة تذخر بها البلاد من التراث اللامادي في مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومي وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.