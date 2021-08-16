لطلاب جامعة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن دبلوم التنمية الثقافية

أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لدبلوم التنمية الثقافية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الجارى .
وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط القبول والأوراق المطلوبة للالتحاق بالدبلومة الثقافية.
شروط القبول بالدبلومة
- ان يكون الطلاب حاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أى من التخصصات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات دون شرط التقدير .
- اجتياز اختبارات القبول التحريرى والشفوى بنجاح .
الأوراق المطلوبة
1- شهادة التخرج
2- شهادة الميلاد
3- صورة الرقم القومى
4- موقف التجنيد بالنسبة بالنسبة للذكور
5- موافقة جهة العمل للعاملين فى الحكومة
6- 6 صور شخصية
الرسوم الدراسية
اختبار القبول ( 370 جنيها )
مصاريف السنه الاولى ( 1200 جنيه )
مصاريف السنة الثانية ( 750 جنيها )
نظام الدراسة
سيكون نظام الدراسة بالنظام الهجين بين الحضور والدراسة اون لاين
اختبار القبول
تبدأ اختبارات القبول بدءا من شهر سبتمبر