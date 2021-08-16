عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 .. آداب القاهرة تحدد شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الثانوية العامة بقسم  الجغرافيا  لعام 2021-2022.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إن شرط الالتحاق بقسم  الجغرافيا   بـ كلية الآداب أن يكون الطالب حاصلا على أعلى مجموع اعتباري.

txt

عميد آداب القاهرة: الكلية حصلت على مراكز في المسابقة الفنية أونلاين

txt

لطلاب جامعة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن دبلوم التنمية الثقافية

وفى نفس السياق، أكد الدكتور شريف شاهين، أن الدبلومات لديها عدة شروط يجب توافرها فى الطالب حتى يقدر على الالتحاق بها.

وأشار “شاهين”، إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها، وأن يجتاز امتحان القسم الذى يرغب في الالتحاق به.

 

وأوضح الدكتور شريف شاهين ، شروط الدبلوم التخصصي في الفلسفة ، وهو أن يكون الطالب حاصلا على تقدير مقبول من كلية الآداب ، بينما يجب أن يكون حاصلا على تقدير جيد بالنسبة للكليات الأخرى ، مؤكدا على اجتياز مقابلة شخصية.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير


يوجد عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم بدرجة الماجستير من الطلاب المتقدمين يجب توافرها قبل التقديم وجاءت كالآتى:

1- شهادة البكالوريوس المؤقتة بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بـ الدبلوم أو الماجستير.
2- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة  
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها .
4- صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومي" .
5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .
6- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .
7- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أو حسب نص اللائحة الداخلية للكلية) .
8- شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .
9- موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .
10 - موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).

 

الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة قسم الجغرافيا

ترشيحاتنا

بعد سيطرة طالبان| نهلة عبد المنعم تشرح السيناريوهات المستقبلية لحكم أفغانستان

مستشار الرئيس عن الوضع الوبائي: مستقر بزيادة طفيفة والحالات لا تحتاج مستشفيات

حتى لا تتعرض للحبس.. تعرف على ضوابط حمل الأموال النقدية خلال السفر

فضل صيام يوم عاشوراء.. 3 سنن ينصح بهم العلماء في هذا اليوم

أنا ضهرك وعكازك..عبد الله جمعة يوجه رسالة مؤثرة لأخيه صالح|شاهد

رسميا.. إقامة منافسات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بدون جمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق فى قانون المرور

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

الأخ والأم وعشيقها.. تفاصيل جديدة في قتل سيدة وأسرتها لطليقها في كرداسة

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

وفاة الملحن محمد سعد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

فيديوجراف.. مش هخبي ..هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

اﻟﻤﺰﻳﺪ