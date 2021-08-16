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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: أمريكا فقدت 3 تريليون دولار في افغانستان

افغانستان
افغانستان

قال اللواء سمير  فرج المفكر الاستراتيجي، إنه بعد 20 عاما من تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان سقطت في يد طالبان.


وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت آلاف القتلي والمصابين و3 تريليون دولارا خلال 20 عاما في أفغانستان.


وأكدت سمير  فرج، أن الجيش الافغاني ليس وطنيا وإنما مجموعة من المنتفعين، متسائلا: "هل ستعود أفغانستان بؤرة للإرهاب".


وتابع سمير فرج، أن ما حدث في افغانستان يبرز الفرق بين الجيوش وقت الأزمات، لافتا إلى أن هناك مخاوف عالمية من عودة افغانستان بؤرة لتصدير الارهاب والعناصر المتطرفة.

في سياق آخر، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج# أفغانستان بعد خروج أمريكا من كابول وسيطرة طالبان الإرهابية على مقاليد الحكم.

وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي: "أتفرجوا علي ‎#امريكا ام الديموقراطية وحقوق الانسان وهي بتهرب من ‎#أفغانستان ،ومش هممها روح اي انسان .. المشهد لـ أفغان بيجروا وراء طائرة تابعة للقوات الأمريكية على وشك الإقلاع، وبعد اقلاعها كان متمسك بيها مجموعه من الاشخاص بدأوا في السقوط علي ارتفاع ١٠٠ متر "و "‏الخروج الأمريكي من ‎#أفغانستان الغير منظم خلف خلفه فوضى عارمة وانفلات في الأوضاع, في النهاية ‎#أمريكا دخلت أفغانستان لمحاربة طالبان الإرهابية على زعمهم فإذا بهم يسلمون البلاد لهم ودخلت العراق من أجل بناء ‎#الديموقراطية فأصبح ‎#العراق فوضى وفساد وغياب للأمن والأمان ".

 

سمير فرج المفكر الاستراتيجي الجيش الافغاني افغانستان بؤرة وقت الأزمات العناصر المتطرفة

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