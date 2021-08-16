ميرهان حسين تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

حرصت الفنانة ميرهان حسين علي تهنئة الفنان تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميرهان حسين صور تجمعها مع تامر حسني، وعلقت عليها قائلة: “كل عام وانت بخير تمورة، اتمني لك حياة مليئة بالحب والنجاح”.

ويحتفل اليوم الفنان تامر حسنى الذى يلقبه جمهوره بـ “نجم الجيل” بعيد ميلاده الـ 44، فهو من المطربين القلائل الذين استطاعوا ان يحققوا نجاحات فى السينما وربما يأتى بعد المطرب عبد الحليم حافظ.

وعلى مدار ما يقرب من 20 عاما استطاع تامر حسنى ان يحقق عديد من النجاحات حتى ظل على القمة والصدارة بين جيله واصبح له جمهور عريض فى الغناء والتمثيل معا محققا المعادلة الصعبة التى لم يستطيع أحد من مطربى هذا الجيل ان يحققها فى فترة قصيرة.

انطلاقة تامر حسنى الأولى

كان عام 2002 بداية مرحلة جديدة فى حياته نحو النجومية فى عالم يعشقه ويتفانى فى عمله حتى قدم اغنية “شكلى هاحبك” والتى تم تسجيلها ضمن البوم لمجموعة من المطربين الذين كان يتبناهم نصر محروس ومنهم المطربة شيرين عبد الوهاب وبعد ان حقق نجاحا كبيرا من خلال هذه الأغنية قرر نصر محروس تقديمه فى البوم خاص له بعنوان “حب” في عام 2004 وتم تصوير أغنية “قرب حبيبي”، لتكون أول فيديو كليب له.

وظل تامر حسنى فى تصاعد فى عالم الغناء حتى أصبح نجم الجيل وبزغ نجمه بشكل ملحوظ حتى قدم عديد من الألبومات التى حققت أعلى مبيعات سواء على مستوى الـcd أو من بعده اليوتيوب، ووسط هذا النجاح لم يكتف تامر حسنى بنجوميته فى عالم الغناء فقط وجذبه سحر السينما ليبدأ مشوار جديد من الكفاح والاجتهاد حيث شارك فى اول أعماله السينمائية فيلم “حالة حب” عام 2003 بجانب هاني سلامة وهند صبري وزينة وشريف رمزي، وقدم تامر في الفيلم أغنية “الحياة” وأغنية “عيونه دار”، وقدم أيضا فيلم “سيد العاطفى” فى 2005 مع الفنانة عبلة كامل والراحل طلعت زكريا.

وتزوج تامر حسنى سنة 2012م من المغنية المغربية “بسمة بوسيل”، وأثمر هذا الزواج عن 3 أطفال، وهم ابنتين أماليا وتاليا وآدم.