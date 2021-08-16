عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

تامر حسني بصحبة ميريهان
تامر حسني بصحبة ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميرهان حسين علي تهنئة الفنان تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت ميرهان حسين صور تجمعها مع تامر حسني، وعلقت عليها قائلة: “كل عام وانت بخير تمورة، اتمني لك حياة مليئة بالحب والنجاح”.

 

ويحتفل اليوم الفنان تامر حسنى الذى يلقبه جمهوره بـ “نجم الجيل” بعيد ميلاده الـ 44، فهو من المطربين القلائل الذين استطاعوا ان يحققوا نجاحات فى السينما وربما يأتى بعد المطرب عبد الحليم حافظ. 

 

وعلى مدار ما يقرب من 20 عاما استطاع تامر حسنى ان يحقق عديد من النجاحات حتى ظل على القمة والصدارة بين جيله واصبح له جمهور عريض فى الغناء والتمثيل معا محققا المعادلة الصعبة التى لم يستطيع أحد من مطربى هذا الجيل ان يحققها فى فترة قصيرة. 

 

انطلاقة تامر حسنى الأولى 

 

كان عام 2002 بداية مرحلة جديدة فى حياته نحو النجومية فى عالم يعشقه ويتفانى فى عمله حتى قدم اغنية “شكلى هاحبك” والتى تم تسجيلها ضمن البوم لمجموعة من المطربين الذين كان يتبناهم نصر محروس ومنهم المطربة شيرين عبد الوهاب وبعد ان حقق نجاحا كبيرا من خلال هذه الأغنية قرر نصر محروس تقديمه فى البوم خاص له بعنوان “حب” في عام 2004 وتم تصوير أغنية “قرب حبيبي”، لتكون أول فيديو كليب له.

 

وظل تامر حسنى فى تصاعد فى عالم الغناء حتى أصبح نجم الجيل وبزغ نجمه بشكل ملحوظ حتى قدم عديد من الألبومات التى حققت أعلى مبيعات سواء على مستوى الـcd أو من بعده اليوتيوب، ووسط هذا النجاح لم يكتف تامر حسنى بنجوميته فى عالم الغناء فقط وجذبه سحر السينما ليبدأ مشوار جديد من الكفاح والاجتهاد حيث شارك فى اول أعماله السينمائية فيلم “حالة حب” عام 2003 بجانب هاني سلامة وهند صبري وزينة وشريف رمزي، وقدم تامر في الفيلم أغنية “الحياة” وأغنية “عيونه دار”، وقدم أيضا فيلم “سيد العاطفى” فى 2005 مع الفنانة عبلة كامل والراحل طلعت زكريا. 

 

وتزوج تامر حسنى سنة 2012م من المغنية المغربية “بسمة بوسيل”، وأثمر هذا الزواج عن 3 أطفال، وهم ابنتين أماليا وتاليا وآدم.

 

الفنانة ميريهان حسين ميريهان حسين الفنان تامر حسني تامر حسني عيد ميلاد تامر حسنى

ترشيحاتنا

لن نتوقف عن البكاء.. شاهد أفغانية تشعل مواقع التواصل بعد عرض مأساتها

الرئيس يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب

رئيس أفغانستان السابق يعلن عن مفاوضات مع طالبان

بعد نفي طاجيكستان.. مصدر: الرئيس الأفغاني مقيم الآن في سلطنة عمان

أشرف زكي يكشف لصدى البلد تطورات حالة سحر عبدالحميد بعد تعرضها لأزمة قلبية

أدعية تفتح باب الرزق يوم عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

قرار عاجل من الجيش الأمريكي بخصوص رحلات الطيران في مطار كابول

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

انفراد.. عبدالله بكرى مدافع بيراميدز يوقع عقود انتقاله لـ "فاركو"

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

فيديو

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

فيروز نبيل تكتب: ماذا لو؟

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ