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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فى عيد ميلاده.. 3 أزمات فى حياة تامر حسنى "كان ممكن تخلص على الواتساب"

صدى البلد

يحتفل اليوم 16 أغسطس نجم الجيل “تامر حسنى” بـ عيد ميلاده الـ 44 ،وتعرض تامر حسنى فى السنوات الأخيرة لعدد من الأزمات المختلفة مع فنانين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في إشهار الخلاف معه أمام الجمهور وهو الأمر الذي علق عليه تامر حسني في كل أزمة منها، بأنه كان من المفترض أن يتواصل الفنان الآخر معه او يحدثه عبر “الواتساب" والتحدث بشأن الخلاف، بدلا من مشاركته على الـ سوشيال ميديا .. 

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأزمات التى تعرض لها تامر حسنى .. 

تامر حسنى وأحمد السقا 

بدأ خلاف تامر حسني مع الفنان أحمد السقا، بعد ظهور الثاني في حلقة ببرنامج “السهر”»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني وأوضح احمد السقا سبب خلافه مع الفنان تامر حسنى ، موضحًا أنه حدث بعد ظهوره بـ فيلم “الفلوس”  لتامر حسني.

وأوضح “السقا” أنه فوجئ بنزول صورة للفيلم توضح أنه من بطولة تامر حسني وأحمد السقا، وبعد حديثه مع تامر حسنى  ذكر أن الصورة من تصميم المعجبين ليس إلا، لافتًا إلى أن ذلك التصرف أثر على عمله.

وعلق تامر حسني على حديث “السقا” بمنشور على فيسبوك قائلا :" حبيبي وأخويا وصديق العمر ونجم الدنيا كلها أحمد السقا، كنت أتمنى إنك تكلمني بيني وبينك، ولو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط، لأن الحاجات دي لا يمكن تفوتك، وأنا كنت أتمنى ماكتبش الكلام ده هنا، بس عشان بعد كلامك في التليفزيون، الجمهور الكريم بقى ليه حق إنه يفهم الصح".

تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل 

 

كان الخلاف الأول بين تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، في نوفمبر الماضي بعد غضب زوجته من صوره مع إحدى المعجبات = لتكتب عبر حسابها بموقع “إنستجرام” :"كل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور وأحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أي حاجة.. بالتوفيق".

 

ورد تامر حسنى على زوجته بسمة بوسيل من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" بسمة حبيبتي للأسف انتي مافكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا، علشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسيتي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة،المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، انتى حبيبتي وأم ولادي وأنا ضهرك وسندك مهما حصل".

ووجه تامر حسني للجميع من خلال منشوره:"ليه لما أي حد بيزعل من أي حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة ما بينهم، وياريتها مشكلة أصلا".

تامر حسنى وحلا شيحة 

وكانت آخر أزمات نجم الجيل على السوشيال ميديا أيضا أزمته الشهيرة مع الفنانة حلال شيحة والتى بدأت بتبرؤ حلا شيحة من فيلم “مش أنا ” الذى جمعها بالفنان تامر حسنى لافتة إلى أن"نجم الجيل" لم يحترم رغبتها في حذف مشاهدها، بينما رد تامر حسني عليها بأنه كان يرغب في أن تتحدث معه بدلا من الحديث على “سوشيال ميديا” وأنه حاول أكثر من مرة الوصول لها لمراجعة مشاهدها في الفيلم، إلا أنا كانت تغلق هاتفها، وترفض الحديث معه ومع صناع الفيلم.

وأضاف تامر حسنى :" أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف، الحقيقة إني إحترمت كلامي معاكي، وعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة" وتابع أن الفيلم موجود في السينمات منذ أسابيع، ولم تتحدث  عنه، وأنها تعاقدت على الفيلم بأجر كبير وهى على علم بجميع تفاصيل الدور.

وفاء الكيلانى تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل الإعلامية وفاء الكيلاني عمرو عاكف 16 أغسطس

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