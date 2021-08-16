رئيس أفغانستان السابق يعلن عن مفاوضات مع طالبان

نشرت وسائل إعلام أفغانية ، مقطع فيديو أعلن خلاله الرئيس الأفغاني السابق حامد كرازي ، يرافقه رئيس لجنة المصالحة في أفغانستان عبد الله عبد الله عن مفاوضات مع حركة طالبان.

وقال الرئيس الأفغاني السابق في الفيديو:"فتحنا قنوات اتصال مع قادة حركة طالبان بشأن الأوضاع في البلاد وأرجو أن تكون مثمرة".

وأضاف:"ناقشنا مع قادة طالبان القضايا المصيرية بشأن مستقبل أفغانستان".

وتابع أن ممثلين عن الحكومة الأفغانية المنهارة يجرون محادثات مع حركة طالبان.

وكان كرازي قد ظهر في مقطع فيديو أمس، رفقة بناته الثلاث، وطالب خلاله حركة طالبان بتوفير الحماية للشعب الأفغاني.

وقال كرزاي ، إنه وغيره من القادة السياسيين يواصلون جهودهم لحل القضايا بشكل سلمي".

وأعلن كرازي، تشكيل لجنة للإشراف على انتقال السلطة ومنع الفوضى، وقال إنه تواصل مع زعماء طالبان لحل الأزمة الأفغانية بطرق سلمية وأخوية.

وكانت حركة طالبان ، قد تمكنت من السيطرة على معظم أنحاء البلاد خلال مدة تزيد قليلا عن الأسبوع، لتستولي على الحكم مع الاستيلاء على كابول في صباح الأحد.

ويشهد مطار كابول الدولي حشودا متزايدة من الأفغان ، الذين يرغبون في الفرار من طالبان إلى الولايات المتحدة، حيث تسيطر القوات الأمريكية على حركة الطيران في المطار لإجلاء القوات والموظفين والمتحالفين والمتعاقدين المحليين.