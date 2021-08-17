هاني البحيري يكشف سنوات تعاونه مع رجاء الجداوي.. فيديو

قال هاني البحيري، مصمم الأزياء العالمي، الفنانة رجاء الجداوي رحمه الله عليها كانت إنسانة قبل أن تكون فنانة وكانت جميلة جدا، مؤكدا أنه تعامل معها في آخر 15 سنة وكان أول تعامل بيننا هي من قامت بترشيحي لعمل ملابس لمهرجان في السينماء.



وأضاف البحيري خلال لقائه في برنامج "مساء دي إم سي": "رجاء الجداوي قالت لي يا هاني انت استطعت أن توازي بين التصميمات الأوروبية والمصرية، لافتا أنها كانت صادقة جدا وعندما كانت تأتي لي الاتيليه كانت تتعامل وتسلم علي الجميع".

وأردف البحيري: رجاء الجداوي كان يقام لها سابقا ديفيليه خاص في منزلي أو في الأتيليه الخاص بي على مدار 11 سنة، لافتا أن رأيها كان يهمني جدا.





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هاني البحيري: والدي كان يعتبر عملي في تصميم الأزياء سيجلب له العار.. فيديو

قال هاني البحيري، مصمم الأزياء العالمي، إنه عند بداياته في مجال تصميم الأزياء كان الطريق صعب جدا ووقتها لم يكن هناك فيس بوك أو سوشيال ميديا، على عكس الآن يمكن لأي أحد أن يشتهر في ثانية واحدة بسبب فتح السماء على بعضها.



وأضاف البحيري خلال لقائه في برنامج "مساء دى إم سى": “في سن 17 سنة قررت العمل في مجال تصميم الأزياء، ووالدي لم يكن يوافقني الرأي، ودرست القانون، لكن والدتي هي التي ساعدتني منذ بدايتي حتى الآن”.

وأردف البحيري: “والدي لم يوافق أن أعمل في مجال تصميم الأزياء لأنه كان لديه اعتقاد بأن هذا العمل للفتيات فقط وأن عملي في هذا المجال سيجلب له العار”.

وتابع: “والدي كان يعمل موجه في التربية والتعليم وكان لديه فكر وثقافة عالية جدا، وكان يريد مني أن اتفوق في دراستي حتى أكون مثله”.