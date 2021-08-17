الرئيس الأمريكي يكشف مهمة قواته الأخيرة في أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن مهمة قواته الوحيدة في أفغانستان الوقت الحالي، هي نقل مواطني الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "مهمتنا العسكرية الحالية ستكون قصيرة في الوقت المناسب ومركزة على أهدافها.

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر: "نقل موظفينا وحلفائنا إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "وبمجرد الانتهاء من هذه المهمة، سننهي انسحابنا العسكري. سننهي أطول حرب لأمريكا".

وألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية القيام بعمليات عسكرية في أفغانستان.

وكتب بايدن في تغريدات على تويتر: "اليوم، انتشر التهديد الإرهابي خارج أفغانستان. نقوم بمهام فعالة لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية في العديد من البلدان حيث ليس لدينا وجود عسكري دائم".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، سنفعل الشيء نفسه في أفغانستان".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات مع حركة طالبان خلال الفترة المقبلة ستكون متوقفة على سلوكها.

وقالت الخارجية الأمريكية: "سنحافظ على وجودنا الدبلوماسي في كابول طالما كان آمنا".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مطار كابول عاد للعمل بعدما توقف في وقت سابق اليوم.

وقال مسؤول بهيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين في كابول، وكانت تقل أفراداً من مشاة البحرية ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

في سياق آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن طائرة حربية ألمانية هبطت في كابول لإجلاء رعايا أجانب ومتعاونين أفغان.

