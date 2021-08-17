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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن برنامج مميز "هندسة الاتصالات والمعلومات" وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان.

أوضح  الدكتور ماجد نجم أن البرنامج  يسعى إلى مواصلة إعداد خريجين مزودين بالخبرات العلمية والعملية اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم التكنولجى السريع في مجال نظم الاتصالات والمعلومات والقدرة على الإبداع في تطوير هذه النظم والمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

 

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أفاد  الدكتور محمد الدسوقى أن برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات يهدف إلى تقديم برنامج جديد ومتميز بتكنولوجيا حديثة في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات لمرحلة البكالوريوس، اكساب الدارسين المفاهيم والمعارف والعلوم الأساسية التي تمكنهم من استيعاب النظريات والمفاهيم المتطورة في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات وتزويد الدارسين بمفاهيم الاقتصاد الهندسي وإدارة المشروعات وطرق الحفاظ على البيئة، وكذلك يمد الدارسين بطرق تصميم وبناء نظم التحكم، حصول الدارسين على معارف ومهارات تصميم وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتزويد الخريجين بالمهارات العلمية اللازمة لتشغيل وصيانة شبكات الاتصالات والمعلومات المتطورة والحديثة.

كما أن البرنامج يتميز بكونه برنامج دولي معد بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة اونينوتونو بإيطاليا ويمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان والأخرى اختيارية من جامعة اونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من الاتحاد الاوروبي، و المقررات الخاصة بالبرنامج معدة من قبل متخصصين على مستوى العالم بالإضافة إلى أساتذة جامعة حلوان او من خارج الجامعة الذين يقومون بشرح المقررات بالاستعانة بالمحتوى الموجود على الانترنت، َيشترك أساتذة الجامعة الإيطالية في وضع الامتحانات والتي تتم بالتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، ويقوم الجانب الإيطالي بتوفير بعض المنح لطلاب البرنامج.

جامعة حلوان كلية الهندسة جامعة حلوان هندسة جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم هندسة الاتصالات والمعلومات عميد كلية الهندسة بحلوان

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