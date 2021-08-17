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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

%65.7 الحد الأدنى لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى بتنسيق الثانوية العامة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية هي 65.7 % .

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي له اليوم للإعلان عن المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة ، بينما ينطلق تنسيق يوم السبت المقبل 20 أغسطس.

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وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا 

حيث يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما كتب على مواقع التواصل والصفحات الالكترونية عن اوائل الثانوية العامة 2021 ، وكل ما تم تداوله عن تسريب الدرجات وتسريبات عن الأوائل ونسب النجاح لا أساس له من الصحة. . خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

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