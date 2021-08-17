عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. محاولات متتالية لـ الأهلي وسط تنظيم دفاعي للطلائع

الاهلي
الاهلي

انتهت النصف ساعة الأولى من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

وسقط ايمن اشرف أرضاً فى الدقيقة 5 بعد كرة مشتركة مع مهند لاشين لاعب الطلائع على قرب حدود منطقة جزاء الطلائع ، لينزل الجهاز الطبي لعلاج لاعب الاهلي واسئناف المباراة بلا أخطاء.  

وفى الدقيقة 21 سنحت  محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد هجمة منظمة من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها علي معلول بتمريرة عرضية أرضية مرت من أمام أقدام جميع اللاعبين وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين، والذي يلعب ضد وادي دجلة في نفس التوقيت.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي الزمالك علي لقب بطولة الدورى المصري الممتاز.

علي جانب آخر يحاول فريق طلائع الجيش تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: والتر بواليا.

الاهلي وطلائع الجيش الدوري المصري الممتاز أيمن أشرف مهند لاشين علي معلول

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسام البدري على مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية

قائد القيادة الوسطى الأمريكية من كابول: احذر طالبان من أي هجوم

البورصات العربية والخليجية.. تراجع مصر ومسقط والكويت.. وصعود مؤشر قطر ودبي وأبوظبي

معلومات جديدة عن سكودا فابيا 2022 الاقتصادية .. تعرف عليها

استعدادا لطوكيو.. المنتخبات البارالمبية تجري مسحة كورونا الأولى

العثور على أشلاء بشرية لأفغان تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية أثناء إقلاعها من كابول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

حدود التنسيق الدنيا تنخفض 10 %.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

ننشر صورة الطالبة المنتحرة بالمنوفية لرسوبها في الثانوية العامة

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديوجراف.. المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة 2021

إكرامي 98% وشوبير 65٪.. مجاميع نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

المزيد

ساحة رأي

محمد جاب الله يكتب: المشروع الإعلامي العربي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ