30 دقيقة.. محاولات متتالية لـ الأهلي وسط تنظيم دفاعي للطلائع

انتهت النصف ساعة الأولى من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجيش بمدينة السويس، فى إطار مباريات الاسبوع الحادي والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

وسقط ايمن اشرف أرضاً فى الدقيقة 5 بعد كرة مشتركة مع مهند لاشين لاعب الطلائع على قرب حدود منطقة جزاء الطلائع ، لينزل الجهاز الطبي لعلاج لاعب الاهلي واسئناف المباراة بلا أخطاء.

وفى الدقيقة 21 سنحت محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد هجمة منظمة من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها علي معلول بتمريرة عرضية أرضية مرت من أمام أقدام جميع اللاعبين وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطتين، والذي يلعب ضد وادي دجلة في نفس التوقيت.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي الزمالك علي لقب بطولة الدورى المصري الممتاز.

علي جانب آخر يحاول فريق طلائع الجيش تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: والتر بواليا.