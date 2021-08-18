سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا موديل 2015

تتألق الشركات اليابانية لصناعة السيارات ، داخل السوق المصري المحلى ، منذ عقود طويلة ، بسبب مميزات علاماتها التجارية المختلفة ، والتي تأتى من بينها شركة تويوتا الشهيرة .

وتتميز شركة تويوتا اليابانية ، بعدد من الطرازات الشهيرة داخل السوق المصري ، والتي يأتي من بينها كورولا ، وخلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيل موديل 2015 من الطراز الشهير .

مواصفات تويوتا كورولا 2015

حصلت سيارة تويوتا كورولا 2015 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 122 حصان، وعزم الدوران 156 نيوتن. متر، متصلة بخيارين من ناقل الحركة، احدهما ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، والأخر ناقل حركه اوتوماتيكي CVT.

بينما تستهلك سيارة تويوتا من الوقود 6.8 لتر لكل 100كلم/س، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كلم/س، كما تعمل السيارة بمنظومة الدفع الأمامي للعجلات، وسعة خزان الوقود 55 لتر.

جهزت سيارة تويوتا كورولا 2015 بعجلة قيادة متعددة الوظائف و تحكم الصوت، مكيف هواء، مرايات خارجية مدعومة بشريط LED ، كرسي السائق والراكب يدوية بأربعة اتجاهات، راديو مع مشعل أسطوانات MP3 ومنفذ USB & AUX.

وترتكز سيارة تويوتا 2015 على عجلات بقياس 15 بوصة، وسائد هوائية امامية للسائق والراكب، فرامل مانعة للانغلاق ABS مع مساعد فرامل BA وموزع فرامل الكتروني EBD، شبك امامي اسود اللون، انوار امامية هالوجين، مقابض أبواب خارجية ملونة، مرايا خارجية ملونة بتحكم كهربائي، نوافذ بتحكم كهربائي مع قفل مركزي

ويبلغ أسعار تويوتا كورولا موديل 2015 في سوق المستعمل بداية من 235 ألف إلي 260 ألف جنيه، وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة.