لأول مرة.. بي إم دبليو تستدعي 13 ألف سيارة تويوتا سوبرا

أعلنت شركة بي إم دبليو أمريكا الشمالية BMW North America للمرة الأولى، عن أكبر عملية استدعاء وسحب لسيارات خارج علامتها التجارية والتي تأتى خاصة لشركة تويوتا هذه المرة.

وأوضحت بي إم دبليو أمريكا الشمالية، أن عملية السحب تأتى للسيارة طراز تويوتا سوبرا Toyota Supras من خلال استدعاء ما يقارب من 50000 سيارة منها 13014 من الطراز والباقي متنوع في 2 أغسطس الماضي والتي تم تصنيعها بين فبراير 2019 ويونيو 2021.

وقالت الحملة الرسمية للإدارة الأمريكية للسلامة على الطرقات السريعة NHTSA، أن السيارة الجديدة ليست من صناعة شركة تويوتا لكنها أقرب إلى سيارة بي إم دبليو زد Z4 حيث تم بناؤها جنبًا إلى جنب مع سيارة رودستر ذات مقعدين من قبل شركة ماجنا شتاير Magna Steyer النمساوية باستخدام قطع غيار بي إم دبليو لذلك يتم الاستدعاء من قبل بي إم دبليو.

وأوضحت الحملة الرسمية للإدارة الأمريكية للسلامة على الطرقات السريعة NHTSA، إن المشكلة تكمن في برنامج إدارة المحرك للسيارة الذي قد يتسبب في فقدان مساعدة الكبح عند بدء التشغيل.

وتابعت الإدارة الأمريكية للسلامة على الطرقات السريعة، أن السائقين الذين تعرضوا لهذه المشكلة لن يحصلوا على أي مساعدة كهربائية عندما يضغطون على دواسة الفرامل مما يجعل إيقاف السيارة أكثر صعوبة.

كما تم سحب عددا من الطرازات الأخرى من بينها بي إم دبليو إم 340أي ، 2020 وإم 340أي إكس درايف، وأي 540، و أي 540إكس درايف، وإكس 3إم 40 أي ، وإكس 4 إم 40 أي 2020-2021و إل إي 745 إكس درايف و زد 4إم 40أي إصدار 2019- 2021.